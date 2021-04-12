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В конце прошлой недели мы писали о том, что в смартфонах семейства Redmi Note 10 китайской компании Xiaomi появились проблемы с экранами. Они имеют программный характер и будут устранены с выходом новой версии программного обеспечения MIUI 12. Китайский производитель спустя несколько дней после появления первых сообщений о браке официально отреагировал на них.

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Xiaomi подтвердила проблему. Однако, представители пекинской компании заявили, что паниковать не стоит, т.к. неполадки с экранами встречаются в небольшой части смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Производитель отмечает, что вся её продукция перед выходом на рынок проходит строгий процесс проверки качества.

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Сейчас Xiaomi извиняется перед пользователями и занимается поиском причин проблем с экранами. Когда будет выпущена новая версия программного обеспечения MIUI 12 для моделей нового поколения, пока что не уточняется.

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro оборудованы матрицами на органических светодиодах формата Full HD+ диагональю 6,43 дюйма и 6,67 дюйма соответственно. В стандартном издании используется 60-герцевая панель. Владельцы смартфона сообщают о подвисаниях экрана и о проблемах с отзывчивостью.

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Версия Pro оснащается экраном с частотой обновления 120 Гц. Пользователи отмечают, что идентичные проблемы с работой дисплея, как в Redmi Note 10, возникают при активации режима 120 Гц, а также при включении тёмной темы.



