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В этом году китайская компания Xiaomi обновила серию Redmi Note. На глобальном рынке было анонсировано четыре смартфона десятого поколения: Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Последние две модели уже продаются официально в России. Как стало известно, у них были обнаружены большие проблемы с экраном.

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Владельцы смартфонов начали писать о зависании и мерцании дисплея. Также в списке – проблемы с отзывчивостью сенсора при активации 120-герцевого режима у Xiaomi Redmi Note 10 Pro или при включении тёмной темы. Один из пользователей написал, что после появления проблем с дисплеем он смог поменять смартфон Redmi Note 10 на новое устройство. Но и у него был обнаружен брак.

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Китайская компания Xiaomi пока что никак не отреагировала на сообщения. Но скорее всего проблема имеет программный характер. По словам, одного из пользователей, в сервисном центре ему сказали, что всё должно будет исправлено в одном из ближайших обновлений прошивки MIUI 12.

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro оборудованы дисплеями на органических светодиодах формата Full HD+. Только в старшей версии используется 120-герцевая панель диагональю 6,67 дюйма, а младшей установлен 6,53-дюймовый экран с частотой 60 Гц.

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В смартфонах есть стереодинамики, выход под наушники, защита от воды класса IP53, ИК-порт и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Продвинутая модель получило процессор Snapdragon 732G, аккумулятор на 5 020 мА*ч, 16-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В стандартном издании установлен чип Snapdragon 678 с АКБ зарядной ёмкостью 5 000 мА*ч, в основной камере установлен сенсор на 48 Мп.

Xiaomi Redmi Note 10 в России продаётся в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 64 ГБ. Цена составляет 16 490 рублей. Версия Pro получила 8 ГБ ОЗУ, а хранилище имеет вместимость 128 ГБ. Стоит модель 28 990 рублей.