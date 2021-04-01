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В ближайшее воскресенье, 4 апреля, католики празднуют Пасху. К этому событию магазин ключей для софта компании Microsoft и компьютерных игр KeysOff подготовил новую акцию. Несмотря на то, что большинство читающих данный материал – точно не католики, это не означает, что они не могут воспользоваться специальным предложением.

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В рамках запущенной распродажи все пользователи смогут приобрести лицензии на операционную систему Windows 10 Pro или на Windows 10 Home. Ключи на домашнее и профессиональное издание доступны как по отдельности, так и в комплекте с популярным софтом Microsoft Office. Приобрести комплекты программ для работы тоже можно отдельно, если вам не нужна лицензия (Original Equipment Manufacturer) на операционную систему компании из Редмонда.

Лучшие предложения

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На странице, посвящённой очередной распродаже, все ключи разделены на несколько категорий. Начнём с первой, которая называется Special Price. Здесь есть только четыре предложения: Windows 10 Professional и Microsoft Office Professional Plus.

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Один ключ на операционную систему стоит по акции чуть менее 7,50 доллара. Но если покупать сразу две лицензии, то стоимость снижается почти на 2 доллара и составляет 11,55 доллара, то есть примерно 5,80 доллара за штуку.

Программы Word, Office Excel, PowerPoint и другие в рамках офисного пакета Microsoft Office 2016 Professional Plus обойдётся примерно в 22 доллара. Версия 2019 года предлагается в рамках акции за 29 долларов с учётом акционной скидки. Точные цены вы можете посмотреть на изображении выше или в таблице.

Продукт Цена Купить Windows 10 Pro $7.45 В магазин Windows 10 Pro (2 шт.) $11.55 В магазин MS Office 2016 Pro Plus $21.80 В магазин MS Office 2019 Pro Plus $28.98 В магазин

Скидки 45%

Второй блок скидок тоже распространяется на операционную систему Windows, но уже без программного обеспечения MS Office 2016/2019 Pro Plus. Чтобы сэкономить, нужно использовать в корзине промокод BFLE45. Купон даёт скидку в размере 45%.

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В этот блок скидок не входят ключи для операционной системы Windows 10 Professional. Но зато можно приобрести домашнее издание для 32-битных и 64-битных систем. В обоих случаях стоимость с учётом скидки от промокода составляет около 9 долларов.

А вот владельцы двух персональных компьютеров могут ещё немного сэкономить. С тем же купоном BFLE45 можно почти за 15 долларов купить две лицензии для ОС Windows 10 Home, т.е. средняя стоимость одного ключа составит 7,5 доллара.

Здесь же предлагается операционная система Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Стоимость составляет по скидке чуть более 10 долларов. Четвёртое предложение – серверная ОС Windows Server 2019 Standard по цене почти 18 долларов.

Ссылки на страницу каждого продукта указаны в таблице, которая прикреплена ниже. Там же есть и точные цены на каждую лицензию. Кроме того, вы можете приобрести ключ, перейдя к нему со страницы распродажи.

Продукт Промокод Цена Купить Windows 10 Home BFLE45 $8.97 В магазин Windows 10 Home (2 шт.) BFLE45 $14.93 В магазин Windows 10 Enterprise 2019 LTSC BFLE45 $10.05 В магазин Windows Server 2019 Standard BFLE45 $17.66 В магазин

Скидки 58%

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Последний блок специальных предложений даёт пользователям всё – операционные системы Windows 10 Home и Pro, пакеты Microsoft Office 2016/2019 Pro Plus и отдельные офисные программы. Для получения скидки 58% нужно вводить промокод BFLE58.

Почти за 23 доллара по акции можно приобрести лицензию Windows Server 2019 Datacenter. Windows Server 2019 Essential с учётом 58-процентной скидки на распродаже в магазине KeysOff стоит примерно столько же.

Платформа Microsoft SQL Server 2019 Standard стоит без малого 40 долларов. Но установить её можно сразу на пять персональных компьютеров. Система управления реляционными базами данных построена на базе языка SQL. Редакция Standard ориентирована на средний и малый бизнес.

Со скидкой 58% можно купить пакет MS Office 2016 Home & Student. Акционная стоимость набора программ составляет примерно 33 долларов. Версия 2019 года стоит на полтора доллара дороже. Издание Home & Business 2019 года для персональных компьютеров обойдётся в 47 долларов.

Отдельно отметить стоит пакет Microsoft Office 365. Тут речь идёт о подписке, а не о единоразовой покупке в отличие от Microsoft Office Pro Plus. Семейная подписка для шести пользователей на полгода стоит чуть более 41 доллара.

И в завершение рассмотрим два комплекта MS Office Pro Plus + Windows 10 Professional. Стоимость операционной системы с Microsoft Office 2019 Professional Plus составляет немногим более 36 долларов. Покупая версию 2016 года, можно сэкономить около 10 долларов. Точные цены и ссылки на сайт – в таблице.

Игры

В KeysOff можно приобрести ключи для популярных (и не очень) игр. Ассортимент не самый широкий, но всё же краткой рассмотрим несколько наиболее привлекательных предложений. Например, на момент написания статьи на главной странице закреплены Anno 1800, CoD Black Ops 4 и Modern Warfare 2019 стоимостью по 70 долларов, а Resident Evil 3 и Assassin’s Creed Valhalla (стандартное издание) продаются по цене за 60 долларов.

Все игры разделены на категории в соответствии с цифровым магазином. Например, в разделе Steam есть Wasteland 3 стоимостью 70 долларов, а ключ для Horizon Zero Dawn Complete Edition обойдётся в 50 долларов. Самая дорогая игра – NBA 2K21 Mamba Forever Edition. Её можно купить почти за 120 долларов.

Футбольный симулятор FIFA 21, который всё никак не появится в подписке EA Access, стоит почти 72 долларов. Он находится в категории Origin вместе с ещё несколькими играми, включая Battlefield V. Шутер можно приобрести за 70 долларов.

В Uplay доступны Watch Dog Legion, Far Cry 6 и ещё несколько игр. При этом стоимость почти всех составляет 70 долларов. Также на сайте есть разделы Epic Games с несколькими изданиями Borderlands 3 и Battlenet с Call of Duty, Diablo и StarCraft. Увы, на ключи для игр указанные ранее промокоды не действуют.

Регистрация, заказ, оплата и доставка

В магазине KeysOff можно делать заказы, не создавая личного аккаунта. Но для полноты картины кратко рассмотрим процесс регистрации. Чтобы перейти к регистрационной форме нужно нажать в правом верхнем углу Log In и в новом окне перейти к созданию новой учётной записи.

Для регистрации личного аккаунта нужно указать имя и фамилию, e-mail, к которому есть доступ, и придумать пароль. Для желающих получать информацию о скидках в магазине есть возможность подписать на рассылку. Для этого нужно поставить соответствующую галочку при регистрации.

Чтобы оформить заказ, нужно выбрать желаемый продукт и добавить его в корзину. Рассмотрим на примере ключа для операционной системы Windows 10 Professional. OEM-лицензия стоит 7,45 доллара. В корзине есть поле для ввода промокода, но в нашем случае он не нужен.

В новом окне нужно войти в свой аккаунт, если такой имеется. К слову, на этом этапе тоже можно перейти к регистрации. Также есть возможность оформить заказ гостем, но придётся заполнять большую форму с домашним адресом и номером телефона.

Для оплаты предусмотрено два пути: через сервис Cwalletco и напрямую с карт Visa или Mastercard. Если вы хотите оплатить свой заказ через платёжную систему PayPal, то выбирайте Cwalletco и в новом окне появится возможность выбрать PayPal.

После подтверждения транзакции остаётся только дождаться письма на указанный адрес электронной почты. Обычно доставка выполняется в течение нескольких минут после оплаты. При возникновении вопросов обращайтесь в техподдержку по адресу service@keysoff.com.

Найти ответ на вопрос можно и в живом чате на сайте KeysOff. Отметим, что на главной странице указано, что в случае проблем с доставкой или при получении нерабочего ключа магазин вернёт 100% потраченных средств.