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Компания Huawei выпустила третью бета-версию программного обеспечения Harmony OS 2.0. Её получили флагманские смартфоны китайского производителя нескольких последних поколений. Harmony OS 2.0. Beta 3 рассылается «по воздуху». Размер обновления составляет чуть менее 1 ГБ.

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Операционная система устанавливается вместо прошивки EMUI 11 вместе с Android 10. При этом сохраняется поддержка всех приложений, доступных для «зелёного робота». Третья бета-версия добавляет более 1 000 API, функцию передачи трансляции изображения со смартфонов и планшетных компьютеров на внешние экраны. Также обновление приносит возможность диагностики неполадок встроенного накопителя и эффективный механизм управления памятью.

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Harmony OS 2.0 Beta 3 доступна для флагманских смартфонов на базе 7-нанометровых мобильных процессоров Kirin 980, Kirin 990 и Kirin 990 5G. Всего компания из Поднебесной намерена сделать собственную операционную систему доступной более чем для 100 устройств, включая несколько моделей Honor.

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Сейчас установить третью бета-версию можно на флагманы 2019 года Huawei P30 и Huawei P30 Pro, которые несут на борту однокристальную систему Kirin 980. Также апдейт доступен для семейства Huawei Mate 30. Оно состоит из пяти топовых решений на Kirin 990 и Kirin 990 5G. В Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro используется SoC Kirin 990. Версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения установлена в Huawei Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G и Mate 30 RS Porsche Design.

Наконец, операционная система Harmony OS 2.0 стала доступна для моделей семейства Huawei P40. В рамках оной предлагается три модели на Kirin 990 5G – стандартное издание, версии Pro и Pro+. Обычная модель с чипом Kirin 990 пока без обновления.

Обновление рассылается только «по воздуху». После установки Harmony OS 2.0 у пользователей будет возможность откатиться на программное обеспечение EMUI 11 с операционной системой Android 10. Стабильная версия Harmony OS 2.0 ожидается уже в этом месяце. Её первым получит сгибаемый смартфон Huawei Mate X2. Предустановленная Harmony OS 2.0 появится впервые в моделях семейства Huawei P50, анонс которого перенесли сначала с марта, на апрель, а потом на май текущего года.