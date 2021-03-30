Представлен сгибаемый смартфон Xiaomi Mi MIX Fold с жидкой линзой и процессором Surge C1
Китайская компания Xiaomi проводит вторую часть презентации, которую пришлось перенести на сегодня в связи с плохим самочувствием генерального директора. В начале мероприятия производитель показал обновлённый логотип и представил несколько гаджетов экосистемы умного дома Mi Home. Но гвоздём программы стал первый сгибаемый смартфон компании под названием Xiaomi Mi MIX Fold.
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Новинка оборудована 8,01-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR10+ и яркостью 600 нит. Экран имеет коэффициент контрастности 4 300 000:1 и плотность точек 387 ppi. Разрешение – WQHD. В основе лежит сгибаемая матрица на органических светодиодах.
На презентации много говорили о том, как можно взаимодействовать с большим дисплеем. Самое основное, что стоит отметить – обновлённый режим нескольких окон и появление полноценного десктопного режима использования.
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На тыльной панели есть дополнительный экран. Его разрешение составляет 2520 x 840 точек, т.е. соотношение сторон – 3 к 1. Диагональ – 6,52 дюйма. Тыльная матрица тоже выполнена по технологии AMOLED. Есть поддержка Dolby Vision и небольшое отверстие под фронтальную камеру для селфи.
Xiaomi Mi MIX Fold оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. За производительность отвечает флагманский 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888. Однокристальная система обладает графикой Adreno 660, а частота ядер составляет от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц.
С основной камерой всё ожидаемо. Она оказалась чуть скромнее, чем в анонсированных вчера Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro. Но у неё есть своя фишка. Главный модуль построен на базе 108-мегапиксельного датчика изображения. Компанию составляет 13-мегапиксельный ультраширокоугольный блок с углом захвата 123 градуса.
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Третий компонент – телеобъектив TeleMacro. Диапазон оптического увеличения составляет 3-30x. Телефотомодуль имеет разрешение 8 Мп и является той самой основной фишкой камеры Xiaomi Mi MIX Fold. Модуль применяется и для зума, и для макросъёмки. Для этого используется жидкая линза.
Ещё одна особенность новинки – фирменный процессор Surge C1, который работает независимо от однокристальной системы Snapdragon 888. Чип отвечает за камеру.
Смартфон доступен в модификации с 12 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флеш-накопителя составила 256 ГБ. Новинка оказалась почти вдвое дешевле конкурентов Samsung Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate X2. Их в Китае оценили примерно в 2 600 долларов и 2 850 долларов соответственно. Стоимость Xiaomi Mi MIX Fold составила 1 500 долларов.
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Также будут доступны версия с 512 ГБ встроенной памяти за 1 700 долларов и специальное издание в керамическом корпусе с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ. Его стоимость составила почти 2 000 долларов. К Mi MIX Fold будут предлагаться фирменные защитные чехлы.
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