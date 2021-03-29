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Компания Xiaomi сегодня, 29 марта, представила много новинок. Одна из них – флагман Mi 11 Ultra, который стал самым дорогим смартфоном производителя за почти девять лет его существования. Но больше всего денег компании принесёт новинка стоимостью 35 долларов. Это спортивный браслет Xiaomi Mi Band 6.

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Фитнес-трекер нового поколения отличается тонкими рамками. Дисплей имеет диагональ 1,56 дюйма. В его основе лежит матрица, выполненная по технологии AMOLED, с поддержкой сенсорного управления. Плотность точек составляет 486 x 152 точки. Плотность пикселей – 326 ppi, а яркость – 450 нит. По словам производителя, экран увеличился в полтора раза в сравнении с моделью прошлого поколения.

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Капсула с электроникой имеет защиту от воды по стандарту 5ATM. Это означает, что погружать носимый гаджет можно под воду на глубину до 50 метров. При этом нырять с браслетом на руке не рекомендуется. Набор функций стандартный. Увы, навигационного модуля GPS, несмотря на слухи, не появилось.

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Xiaomi Mi Band 6 может выполнять мониторинг сна и пульса. Есть и датчик для определения уровня насыщения крови кислородом. Спортивный трекер поддерживает 30 режимов тренировка, но при этом устройство автоматически может определять только полдюжины видов активности.

Аккумуляторная батарея ёмкостью 125 мА*ч обеспечивает до 14 дней автономной работы. К смартфонам носимый гаджет подключается по протоколу Bluetooth 5.0 Low Energy. Производителем заявлена поддержка смартфонов на базе операционных систем iOS 10 и Android 5.0 Lollipop.

По традиции компания выпускает две версии Xiaomi Mi Band 6. В 35 долларов оценили вариант без NFC. Версия с поддержкой технологии Near Field Communication стоит 45 долларов. Но это в Китае только. В Европе будет доступно только более простая модификация по цене 45 евро.