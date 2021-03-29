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Компания Xiaomi на сегодня планировала 5-часовую презентацию, но примерно через 2 часа после старта генеральный директор Лэй Цзюнь почувствовал себя плохо. Анонс части продуктов, включая сгибаемый смартфон Mi MIX 4 перенесли на завтра. Но тем не менее, европейские цены некоторых новинок были названы уже после завершения мероприятия.

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Xiaomi Mi 11 Ultra официально стал самым дорогим смартфоном в истории китайской компании. Это звание он отобрал у Xiaomi Mi 10 Pro. Флагман прошлого года на процессоре Qualcomm Snapdragon появился в продаже на европейском рынке по цене 999 евро (1 175 долларов).

Новинка поступит в продажу только в одной модификации, несмотря на премьеру трёх версией в Китае. В нашем регионе купить Mi 11 Ultra можно будет за 1 199 евро (1 415 долларов) с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На китайском рынке эта версия стоит менее 1 000 долларов. Также в Поднебесной предлагаются конфигурации 8/256 ГБ и 12/512 ГБ за 915 долларов и 1 070 долларов соответственно.

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Мы не будем перечислять все характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra. Отметим, что смартфон оборудован дисплеем 3K с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 888, аккумулятором ёмкостью 5 000 мА*ч и имеет основную камеру разрешением 48 Мп + 48 Мп + 50 Мп. Детальнее – в отдельной заметке.

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Сегодня мы писали о дебюте Xiaomi Mi 11i по цене 649-699 евро. Также китайская компания объявила стоимость Xiaomi Mi 11 Lite в Европе. Версия с поддержкой 5G будет стоить 369 евро (475 долларов), но объёмы памяти не уточняются. В Китае смартфон доступен в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 350 долларов и 400 долларов соответственно.

4G-вариант отличается процессором Snapdragon 732G вместо Snapdragon 780G. Он будет продаваться по цене 299 евро (355 долларов) в регионах, где нет поддержки мобильных сетей пятого поколения. Остальные параметры такие же, как у 5G-версии. Ознакомиться можно здесь.