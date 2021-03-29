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Xiaomi показала миру первый в мире смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 780G. Модель называется Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Она имеет дизайн в стиле старей версии, но технические характеристики существенно отличаются.

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Snapdragon 780G – первая 5-нанометровая однокристальная система компании Qualcomm, ориентированная на смартфоны среднего класса. Она имеет ядра Cortex-A78, модемную плату Snapdragon X53 для обеспечения поддержки сетей пятого поколения и новый GPU, который оказался более чем в полтора раза мощнее в сравнении с графическим ускорителем прошлого поколения. Результат в AnTuTu составляет почти 570 000 баллов.

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В Xiaomi Mi 11 Lite 5G установлен аккумулятор на 4 250 мА*ч. На лицевой стороне расположился 6,55-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10+. Также отметим формат Full HD+, поддержку DCI-P3, Dolby Vision и яркость 800 нит.

Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Угол захвата в ультраширокоугольной камере – 119 градусов. Третий компонент системы – это модуль TeleMacro, от которого компания не отказывается ни в дорогих, ни в доступных смартфонах. Есть ночной режим и возможность делать снимки в формате RAW.

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Xiaomi Mi 11 lite 5G обзавёлся стереодинамики, ИК-портом, USB-C, NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп. В продаже новинка появится с предустановленной операционной системой Android 11 и проприетарной надстройкой MIUI 12.

Смартфон поступит в продажу в синей, золотистой, жёлтой, белой, мятной и чёрной расцветках корпус. Пользователям будут доступны две модификации памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Цена составила 350 долларов и 400 долларов соответственно. Вне зависимости от комплектации Xiaomi Mi 11 Lite 5G оснащается 8 ГБ ОЗУ.