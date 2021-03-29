Redmi K40 Pro+ вышел на европейский рынок как Xiaomi Mi 11i
Жители Европы совсем скоро смогут приобрести упрощённую версию модели Xiaomi Mi 11. Она называется Xiaomi Mi 11i. Это европейский вариант смартфона Redmi K40 Pro+. Ожидается, что во втором квартале новинка доберётся и до рынка России.
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В смартфоне установлен процессор Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на 128 ГБ данных в начальной модификации и может вмещать вдвое больше информации в топовой конфигурации. Карту памяти установить нельзя.
Xiaomi Mi 11i получил Full HD+ дисплей E4 от Samsung. Панель Super AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма и частоту обновления 120 Гц. В углу слева есть отверстие под 20-мегапиксельный селфи-модуль. Биометрический сенсор находится на торце. Корпус новинки защищён от брызг по стандарту IP53, чем не может похвастаться оригинальный Xiaomi Mi 11. На тыльной панели расположена основная камера с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп.
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Подсистема питания представлена АКБ на 4 520 мА*ч. Батарея поддерживает зарядку через USB-C. Мощность составляет 33 Вт. В состав новинки вошли все основные адаптеры, чип NFC и стереодинамики. Выход для наушников отсутствует.
Смартфон поступит в продажу с прошивкой MIUI 12 на базе ОС Android 11. Покупателям будут доступны три расцветки корпуса: Celestial Silver, Cosmic Black и Frosty White. Цена версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 649 евро, а вариант с накопителем на 256 ГБ оценили в 699 евро.
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Напомним, китайский аналог Redmi K40 Pro+ в модификации 12/256 ГБ стоит 575 долларов. Также сегодня стартовали официальные продажи POCO F3 по цене 349/399 евро. Он новинки он отличается 6 ГБ ОЗУ в начальной конфигурации и сенсором на 64 Мп в основной камере. И да, оригинальный Xiaomi Mi 11 можно купить за 749 евро (8/128 ГБ) и 799 евро (8/256 ГБ).
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