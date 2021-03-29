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Жители Европы совсем скоро смогут приобрести упрощённую версию модели Xiaomi Mi 11. Она называется Xiaomi Mi 11i. Это европейский вариант смартфона Redmi K40 Pro+. Ожидается, что во втором квартале новинка доберётся и до рынка России.

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В смартфоне установлен процессор Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на 128 ГБ данных в начальной модификации и может вмещать вдвое больше информации в топовой конфигурации. Карту памяти установить нельзя.

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Xiaomi Mi 11i получил Full HD+ дисплей E4 от Samsung. Панель Super AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма и частоту обновления 120 Гц. В углу слева есть отверстие под 20-мегапиксельный селфи-модуль. Биометрический сенсор находится на торце. Корпус новинки защищён от брызг по стандарту IP53, чем не может похвастаться оригинальный Xiaomi Mi 11. На тыльной панели расположена основная камера с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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Подсистема питания представлена АКБ на 4 520 мА*ч. Батарея поддерживает зарядку через USB-C. Мощность составляет 33 Вт. В состав новинки вошли все основные адаптеры, чип NFC и стереодинамики. Выход для наушников отсутствует.

Смартфон поступит в продажу с прошивкой MIUI 12 на базе ОС Android 11. Покупателям будут доступны три расцветки корпуса: Celestial Silver, Cosmic Black и Frosty White. Цена версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 649 евро, а вариант с накопителем на 256 ГБ оценили в 699 евро.

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Напомним, китайский аналог Redmi K40 Pro+ в модификации 12/256 ГБ стоит 575 долларов. Также сегодня стартовали официальные продажи POCO F3 по цене 349/399 евро. Он новинки он отличается 6 ГБ ОЗУ в начальной конфигурации и сенсором на 64 Мп в основной камере. И да, оригинальный Xiaomi Mi 11 можно купить за 749 евро (8/128 ГБ) и 799 евро (8/256 ГБ).