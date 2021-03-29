Samsung Galaxy S20+ упал в цене – сбалансированный флагман 2020 года с большой скидкой
Компания Samsung в 2020 году представила в России флагманское семейство Galaxy S20. Самую дешёвую модель оценили в 80 000 рублей. Но спустя год после старта продаж стоимость заметно упала. Сейчас Samsung Galaxy S20+ стоит на 40 000 рублей дешевле, чем в момент выхода на рынок.
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Версия Plus доступна в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем, способным вмещать 128 ГБ данных. На старте продаж стоимость составила 89 990 рублей. В «Ситилинк» Samsung Galaxy S20+ купить можно за 49 990 рублей в чёрной и серой расцветках корпуса. Что интересно, фиолетовый цвет стоит почти 66 000 рублей, но примерно за эти же деньги можно приобрести уже Samsung Galaxy S20 Ultra (69 990 рублей) с 12 ГБ оперативной памяти.
Заметим, что средняя цена Galaxy S20+ в России составляет тоже 49 900 рублей, по данным площадки «Яндекс.Маркет». При этом с конца прошлого года она уже опустилась на 23 000 рублей. Минимальная стоимость смартфона в стране уже упала до 44 000 рублей.
При цене в 50 000 рублей флагман 2020 года конкурирует с Xiaomi Mi 10T Pro, который стоит в официально магазине столько же. В «Ситилинк» его цена составляет 45 990 рублей. К сильным сторонам можно отнести процессором Snapdragon 865, аккумулятор на 5 000 мА*ч и 144-герцевый дисплей IPS. К слову, обычный Samsung Galaxy S20 тоже стоит 49 990 рублей.
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Samsung Galaxy S20+ в России оснащается процессором Exynos 990. Модель имеет основную камеру разрешением 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп с 1,1-кратным оптическим и 3-кратным оптико-цифровым увеличением. В смартфоне установлен Dynamic AMOLED 2X дисплей диагональю 6,7 дюйма с поддержкой HDR10+.
Пользователям придётся выбирать между разрешением и частотой обновления – 120 Гц при Full HD+ или 60 Гц при 3K. Встроенный аккумулятор имеет ёмкостью 4 500 мА*ч и поддерживает проводную / беспроводную зарядку. Также отметим корпус из алюминия и стекла, защиту IP68, NFC, поддержку Google Pay и Samsung Pay, стереодинамики и 10-мегапиксельную селфи камеру. Samsung Galaxy S20+ уже в России можно обновить до One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.
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