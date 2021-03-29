Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung в 2020 году представила в России флагманское семейство Galaxy S20. Самую дешёвую модель оценили в 80 000 рублей. Но спустя год после старта продаж стоимость заметно упала. Сейчас Samsung Galaxy S20+ стоит на 40 000 рублей дешевле, чем в момент выхода на рынок.

реклама

Версия Plus доступна в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем, способным вмещать 128 ГБ данных. На старте продаж стоимость составила 89 990 рублей. В «Ситилинк» Samsung Galaxy S20+ купить можно за 49 990 рублей в чёрной и серой расцветках корпуса. Что интересно, фиолетовый цвет стоит почти 66 000 рублей, но примерно за эти же деньги можно приобрести уже Samsung Galaxy S20 Ultra (69 990 рублей) с 12 ГБ оперативной памяти.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Заметим, что средняя цена Galaxy S20+ в России составляет тоже 49 900 рублей, по данным площадки «Яндекс.Маркет». При этом с конца прошлого года она уже опустилась на 23 000 рублей. Минимальная стоимость смартфона в стране уже упала до 44 000 рублей.

При цене в 50 000 рублей флагман 2020 года конкурирует с Xiaomi Mi 10T Pro, который стоит в официально магазине столько же. В «Ситилинк» его цена составляет 45 990 рублей. К сильным сторонам можно отнести процессором Snapdragon 865, аккумулятор на 5 000 мА*ч и 144-герцевый дисплей IPS. К слову, обычный Samsung Galaxy S20 тоже стоит 49 990 рублей.

реклама

Samsung Galaxy S20+ в России оснащается процессором Exynos 990. Модель имеет основную камеру разрешением 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп с 1,1-кратным оптическим и 3-кратным оптико-цифровым увеличением. В смартфоне установлен Dynamic AMOLED 2X дисплей диагональю 6,7 дюйма с поддержкой HDR10+.

Пользователям придётся выбирать между разрешением и частотой обновления – 120 Гц при Full HD+ или 60 Гц при 3K. Встроенный аккумулятор имеет ёмкостью 4 500 мА*ч и поддерживает проводную / беспроводную зарядку. Также отметим корпус из алюминия и стекла, защиту IP68, NFC, поддержку Google Pay и Samsung Pay, стереодинамики и 10-мегапиксельную селфи камеру. Samsung Galaxy S20+ уже в России можно обновить до One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.