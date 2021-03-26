Xiaomi Mi 10T Pro подешевел – Snapdragon 865, 144-Гц экран IPS и ёмкий аккумулятор по сниженной цене
В прошлом году китайская компания Xiaomi привела в Россию несколько смартфонов на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Одним из самых доступных была модель Xiaomi Mi 10T Pro. Сейчас она в официальной рознице доступна со скидкой.
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В России осенняя новинка продаётся в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ. Официальная стоимость составила 49 990 рублей. В «Ситилинк» сейчас купить Xiaomi Mi 10T Pro можно за 45 990 рублей. Средняя цена флагмана на российском рынке, по данным «Яндекс.Маркет» с ноября прошлого года упала с 53 660 рублей до 43 719 рублей.
Смартфон получил производительную платформу на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 865. Этот чип использовался в подавляющем большинстве Android-флагманов минувшего года. Несмотря на то, что уже есть процессоры Snapdragon 870 и Snapdragon 888, SoC прошлого поколения устаревшей назвать нельзя. Ещё одной сильной стороной модели является аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой по проводу.
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Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 10T Pro составляет 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В отличие от стандартного издания, которое в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 40 990 рублей, старшая версия может похвастаться оптической стабилизацией изображения. Фронтальный модуль построен на 20-мегапиксельном сенсоре.
Флагман прошлого поколения оборудован жидкокристаллическим дисплеем с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Матрица имеет диагональ 6,67 дюйма. Сенсор для сканирования отпечатка пальца установлен не сзади, а на правом торце корпуса.
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Сразу из коробки Xiaomi Mi 10T Pro работает на прошивке MIUI 12, в основе которой лежит операционная система Android 10. Однако, уже для смартфона доступно обновление с Android 11. Более того, в конце следующей недели он получит глобальную оболочку MIUI 12.5. Из прочих характеристик стоит отдельно отметить стереодинамики, Wi-Fi / Bluetooth, USB-C и поддержку NFC. Разъём для наушников и слот для microSD отсутствуют.
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