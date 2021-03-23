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Samsung Galaxy S20 Ultra вновь подешевел – сбалансированный флагман 2020 года по самой низкой цене

Стоимость в официальной рознице достигла исторического минимума.
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Флагманский смартфон прошлого поколения Samsung Galaxy S20 Ultra продолжает дешеветь. Стоимость модели в официальной рознице достигла исторического минимума с момента старта продаж в марте минувшего года. Сейчас базовая модификация обойдётся менее чем в 70 000 рублей.

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В магазине «Ситилинк» версия с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем стоит 69 990 рублей с учётом очередной скидки. На этот раз – в размере 5 000 рублей. В сравнении со стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел уже на 40 000 рублей, т.е. более чем на треть.

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Средняя цена флагмана прошлого поколения в 2021 году тоже только снижается. В январе она составила свыше 86 000 рублей, но уже через месяц упала почти на 6 000 рублей. Сейчас, если верить площадке «Яндекс.Маркет», в среднем по России смартфон стоит 71 990 рублей. Минимальная цена составляет около 63 000 рублей. В официальной рознице нужно переплатить лишь 6 000 рублей, но взамен предлагается официальная гарантия и теоретически меньше проблем в случае возврата.

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Напомним, Samsung Galaxy S20 Ultra – первый смартфон южнокорейской компании с 108-мегапиксельной основной камерой и перископным телеобъективом. Он имеет разрешение 48 Мп и 4-кратный оптический зум. Также в составе модели есть камера на 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой и 40-мегапиксельный селфи-модуль на лицевой стороне.

Флагман прошлого поколения работает на чипсете Exynos 990. На «сером» рынке продаётся версия со Snapdragon 865, но у неё могут быть недостатки в виде быстрой потери заряда, нерабочей технологии NFC и большого нагрева. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 45 Вт.

В Samsung Galaxy S20 Ultra используется дисплей Dynamic AMOLED 2X. Увы, компания так и не решила его основную проблему. Заключается она в невозможности активировать частоту обновления 120 Гц при разрешении WQHD+. Диагональ составляет 6,9 дюйма.

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Из важных параметров Samsung Galaxy S20 Ultra также отметим защиту от воды IP68, стереодинамики от AKG, ультразвуковой подэкранный биометрический сенсор, Wi-Fi 6 и NFC. Выход под наушники отсутствует. Смартфон работает на базе прошивки One UI 3.1 с Android 11.

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Bare_Metal
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Да чего там, инженеры с альфа-центавра социализм строили, сами же не могли, либерда такой мысли в своей пустой голове даже допустить не может. > сейчас в России в управлении страной, в распределении ...
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REY_B_
11:26
Сейчас порцы на пределе тонкости. А диффузию никто не отменял. Знаете ли, даже золото в воде растворяется. Немного и чуть чуть, но при наноразмерах, такое уже заметно. Ну и материалы абсолютной химиче...
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Сказок солженицина начитался? Не читай больше, отнеси в сортир для вытирания сам знаешь чего.
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Bare_Metal
11:24
Ничего плохого, это единственно верный путь развития человечества, если оно (человечество) жить дальше собирается в принципе.
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burobay
11:23
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Sergey
11:19
Где пруфы кстати?
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Renegade1979
11:19
Диски долго не живут, как и флехи примерно, диски тех времен уже сгнили. Одна надежда на то, что её прошьют и владелец будет заливать образы сцены с тарентов. Что есть противозаконно
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