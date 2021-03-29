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В начале этого месяца компания Meizu представила в Китае свои первые смартфоны флагманского сегмента в 2021 году. Новинки получили название Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Несмотря на слухи о том, что модели будут продаваться только в Поднебесной, оба устройства выходят на международную арену. Цены глобальных версией смартфонов уже объявлены.

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Китайский вариант Meizu 18 доступен в трёх конфигурациях. Версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ компания оценила в 680 долларов и 710 долларов соответственно, а стоимость модели с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ составила 775 долларов. Глобальная версия смартфона оказалась заметно дороже.

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На мировой рынок флагман нового поколения тоже выходит в трёх модификациях. При этом стоить он будет уже от 820 долларов. Топовую версию оценили в 900 долларов. Стоимость средней комплектации составила 870 долларов.

Meizu 18 Pro – первый смартфон китайской компании, цена которого пересекла отметку 1 000 долларов. В модификации 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ новинка стоит 1 100 долларов, что на 170 долларов больше в сравнении с версией для рынка Поднебесной. Конфигурация 8/256 ГБ тоже подорожала на 170 долларов и стоит 1 020 долларов, а базовый вариант обойдётся в 940 долларов вместо 775 долларов.

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Обе новинки оборудованы 5-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 888, стереодинамиками и дисплеем 3K с частотой обновления 120 Гц. В Meizu 18 диагональ составляет 6,2 дюйма, а у версии Pro – 6,7 дюйма. Работают смартфоны на базе Android 11 с новой фирменной прошивкой Flyme 9.

Старшая версия существенно отличается от младшей основной камерой. В Meizu 18 Pro установлены модули разрешением 50 Мп + 32 Мп + 8 Мп с возможностью съёмки 8K и сенсор ToF. Селфи-камера построена на базе 44-мегапиксельного датчика с поддержкой 4K. В Meizu 18 от всего этого остался лишь 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Разрешение стандартной камеры составило 64 Мп, сверхширокоугольной – 16 Мп, а фронтальной – 20 Мп.

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В смартфонах есть NFC, USB-C и подэкранный сенсор для распознавания отпечатка пальца. Выход под наушники отсутствует. Meizu 18 Pro получил аккумулятор на 4 500 мА*ч с проводной и беспроводной зарядкой мощностью по 40 Вт. В Meizu 18 ёмкость батареи составила 4 000 мА*ч. Беспроводная подзарядка отсутствует, а мощность проводной урезан до 36 Вт.