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В середине следующей недели компания Xiaomi начнёт рассылку стабильной прошивки MIUI 12.5 на Android 11 для флагманских смартфонов 2020 года выпуска, которые работают на чипсетах Snapdragon 888 и Snapdragon 865. А тем временем за последние полторы недели китайский производитель выпустил актуальную прошивку MIUI 12 Stable почти для трёх десятков умных телефонов в России и других регионах.

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Обновление доступно для 29 смартфонов. Некоторые модели получили актуальную версию программного обеспечения в нескольких регионах. Глобальная прошивка вышла на восемь смартфонов. В России компания обновила десять девайсов. В Индии и Китае апдейт доступен для трёх и пяти моделей соответственно. Европейская стабильная оболочка «прилетела» на дюжину устройств. Теперь поговорим об этом детальнее.

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И начнём с России. На прошлой неделе апдейт MIUI 12 принёс Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro операционную систему Android 11. Напомним, это первые в Европе смартфоны, которые получили 108-мегапиксельную основную камеру.

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Российская стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для новинки Redmi Note 10 Pro с 120-герцевым дисплеем AMOLED, которую оценили почти в 30 000 рублей. Также китайская компания обновила и более доступные смартфоны: Redmi 9C NFC, Redmi 8, Redmi Note, Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 9 Lite и Mi 9 SE.

Китайская версия программного обеспечения стала доступна для модели Redmi K40, которая недавно дебютировала в Европе как POCO F3. Кроме того, в Поднебесной вышла стабильная прошивка MIUI 12 для Xiaomi Mi 10S на Snapdragon 870, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi K20 и для фаблета 2018 года Xiaomi Mi Max 3, а Redmi Note 10 Pro Max получил апдейт в Индии.

Свежая европейская версия надстройки стала доступна прошлогодним флагманам Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, которые получат MIUI 12.5 через несколько дней. Из более доступных моделей отметим Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 Pro, Redmi 8 и Redmi 8A. Заметим, что все перечисленные смартфоны, кроме Mi 11, продаются в России официально.

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Модели 2021 года выпуска Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi 9T (без NFC) и Redmi Note 9T получили глобальную стабильную сборку MIUI 12. Заметим, что версия MIUI 12.5 для них станет доступна только в конце первой половины года. Также MIUI 12 Global Stable пришла на Xiaomi Mi 9 SE и Mi 9 Lite.

И в завершение рассмотрим смартфоны бренда POCO, которые получили апдейт. В Индии обновили POCO M2 и POCO C3, флагману POCO F2 Pro досталась свежая европейская сборка, а новинка POCO X3 Pro обзавелась глобальной и европейской MIUI 12. Наконец, POCO M3 получил глобальную, российскую и европейскую прошивки.