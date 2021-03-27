Xiaomi POCO F3 упал в цене – лучший доступный флагман 2021 года на Snapdragon 870 со скидкой $155
Компания Xiaomi на этой неделе представила доступный флагманский смартфон POCO F3. Модель называют преемницей Pocophone F1, который в 2018 году был самым доступным в мире устройством на чипсете Snapdragon 845. Уже 29 марта, новинка поступит в продажу и будет сразу же доступна со скидкой в размере 145-155 долларов.
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Официальная стоимость глобальной версии в модификации с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ данных составила 349 евро или 415 долларов. Версию с 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем, вмещающим 256 ГБ информации китайская компания оценила в 349 евро или 475 долларов.
Только 29 марта в магазине POCO Store на AliExpress купить Xiaomi POCO F3 можно будет со скидкой до 155 долларов. На старте продаж новинка будет стоить 270 долларов в начальной модификации памяти и 320 долларов в топовой. На цены, указанные на скриншоте, особого внимания можно не обращать.
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Для получения дополнительной скидки нужно использовать промокод POCOF3. Покупателям будут доступны чёрная, синяя и белая расцветки корпуса. Если немного доплатить, можно приобрести смартфон вместе с наушниками, спортивным браслетом, защитным стеклом или защитным стеклом в комплекте.
Напомним, что Xiaomi POCO F3 является международной версией модели Redmi K40. При акционной цене 270 долларов – это самый дешёвый в мире смартфон на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 870. Китайский вариант стоит на 40 долларов дороже.
Помимо новой однокристальной системы с рекордной тактовой частотой 3,2 ГГц новинке ещё есть чем похвастаться. Например, аккумулятором ёмкостью 4520 мА*ч с 33-ваттной зарядкой, поддержкой NFC или дисплеем AMOLED E4 формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц.
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Главный недостаток POCO F3 – основная камера. Она имеет скромное разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Также в смартфоне есть 20-мегапиксельная фронталка, биометрический сенсор на правом торце, защита от брызг и актуальная программная платформа – Android 11 в паре с прошивкой MIUI 12. В России новинка будет продаваться официально. Об этом было объявлено на презентации. Но о сроках пока информации нет.
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