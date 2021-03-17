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В этом месяце компания Nubia представила геймерские смартфоны Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Обе модели дебютировали в Китае, но уже были анонсированы на мировом рынке. Стоимость почти не выросла, а некоторые характеристики были урезаны.

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Новинки оснащены процессором Snapdragon 888 с активным охлаждением. Кулер вращается со скоростью 18 000 об/мин в стандартном издании и 20 000 об/мин в версии Pro. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,8 дюйма и разрешение Full HD+. Частота обновления составила 165 Гц.

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Nubia Red Magic 6 Pro получил аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч со 120-ваттной зарядкой Qualcomm Quick Charge 5. В стандартной версии мощность зарядки снижена до 66 Вт, зато ёмкость встроенной батареи составляет 5050 мА*ч.

Оба игровых смартфона оборудованы основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронтальным модулем на 8 Мп. Также отметим подэкранный сканер отпечатков пальцев, набор основных интерфейсов, включая NFC и Mini-Jack, стереодинамики и операционную систему Android 11.

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Nubia Red Magic 6 Pro в модификации с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценили в 699 евро или 830 долларов. В Китае он стоит на 10 долларов дешевле. Стандартное издание будет доступно с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ по цене 599 евро или 710 долларов, что на 70 долларов дороже, чем в Поднебесной. Мировые продажи новинок начнутся 15 апреля, а оформить предварительный заказ можно будет с 9 апреля.

Есть вероятность, что смартфоны доберутся до России. Напомним, что сейчас в официальной рознице можно купить Nubia Red Magic 5S. Геймерская модель 2020 года выпуска на процессоре Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти в магазине «Ситилинк» стоит 49 990 рублей.