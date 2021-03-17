Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровые смартфоны Nubia с активным охлаждением вышли на мировой рынок по цене от 599 евро

Продажи начнутся в середине апреля.
[ ] для раздела Блоги
1
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В этом месяце компания Nubia представила геймерские смартфоны Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Обе модели дебютировали в Китае, но уже были анонсированы на мировом рынке. Стоимость почти не выросла, а некоторые характеристики были урезаны.

реклама

Новинки оснащены процессором Snapdragon 888 с активным охлаждением. Кулер вращается со скоростью 18 000 об/мин в стандартном издании и 20 000 об/мин в версии Pro. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,8 дюйма и разрешение Full HD+. Частота обновления составила 165 Гц.

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Nubia Red Magic 6 Pro получил аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч со 120-ваттной зарядкой Qualcomm Quick Charge 5. В стандартной версии мощность зарядки снижена до 66 Вт, зато ёмкость встроенной батареи составляет 5050 мА*ч.

Оба игровых смартфона оборудованы основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронтальным модулем на 8 Мп. Также отметим подэкранный сканер отпечатков пальцев, набор основных интерфейсов, включая NFC и Mini-Jack, стереодинамики и операционную систему Android 11.

реклама

Nubia Red Magic 6 Pro в модификации с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценили в 699 евро или 830 долларов. В Китае он стоит на 10 долларов дешевле. Стандартное издание будет доступно с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ по цене 599 евро или 710 долларов, что на 70 долларов дороже, чем в Поднебесной. Мировые продажи новинок начнутся 15 апреля, а оформить предварительный заказ можно будет с 9 апреля.

Есть вероятность, что смартфоны доберутся до России. Напомним, что сейчас в официальной рознице можно купить Nubia Red Magic 5S. Геймерская модель 2020 года выпуска на процессоре Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти в магазине «Ситилинк» стоит 49 990 рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
3
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
13
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
56
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
88
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Переход к Ethereum 2.0 и конец эпохи майнинга может ощутимо ускориться из-за угроз шахтёров
52
Разработчики Эфириума ускорят переход на новый алгоритм, снижающий доходность майнинга на 50%
59
Падение Bitcoin и Ethereum принесло доверчивым инвесторам убытки на 2 миллиарда долларов
55
NVIDIA переиграла добытчиков Ethereum — снятие ограничения работает лишь с одной GeForce RTX 3060
42
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 для 41 актуального смартфона 2019-2020-х годов
3
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
362
Владелец криптовалюты потерял 7 миллионов рублей из-за ошибки на бирже
21
NVIDIA призналась, что нечаянно сняла ограничение при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
65
Хакеры осуществили взлом PlatStation 4 на прошивке 7.55 -Ghost of Tsushima и TloU 2 доступны пиратам
4
Энтузиасты нашли способ уменьшить температуру GeForce RTX 3090 FE на 25 градусов потратив 800 р
21
Память DDR5-4800 протестирована на платформе Intel Alder Lake — до 53% быстрее DDR4
124
Отдел инноваций MSI разработал педаль для геймеров за $3900
17
Готовится выход взломанной Assassin’s Creed Valhalla от хакерши 0xEMPRESS
34
Первые тесты новой ОЗУ стандарта DDR5 показали 2-кратное преимущество над DDR4 – Tomshardware
36
Блогеру удалось снизить температуру памяти видеокарты MSI RTX 3080 на 25℃
40
Бюджетная GeForce RTX 3050 получит всего 4 Гб памяти и окажется на 50% медленнее GeForce RTX 3060
23
13 смартфонов Huawei и Honor 2018 года получат операционную систему Harmony OS 2.0
3
Samsung Galaxy A72 будет стоить 39 990 рублей
6
В одном из украинских магазинов техники добывали Ethereum прямо на стендовых ноутбуках ASUS
63
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
157

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
219
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
13
Кому и для чего нужен ваш email: боремся с легкомыслием и невежеством
10
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
98
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
27
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
3
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
+

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
16:18
Это где такие галлюциногены найти?
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Сергей Vorvort
16:17
B550 намного дешевле X570 и Z590.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Melofon
16:17
при чем здесь фсп ко всему мной сказанному? у фсп кстати норм платформы есть, где я вообще говорил что фсп это всегда дно? золото и платина у них норм, но вот топового титаниум пока ещё не сделали поэ...
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
Jenka Alukard
16:17
6900 сейчас как ни странно топ 1 по фпс/$ Карта топовая. Намного холоднее 3090 и жрёт меньше, при этом по производительности в играх тоже самое. Ну и цена вдвое ниже, что уже даже забавляет))
Энтузиасты нашли способ уменьшить температуру GeForce RTX 3090 FE на 25 градусов потратив 800 р
Jenka Alukard
16:14
Здарова собрат. Я тоже 6900 взял, но за 128. Карта топыч, холодная и мощная. Но с ценой 3070 ты походу напутал. 3080 стоит под 200
Энтузиасты нашли способ уменьшить температуру GeForce RTX 3090 FE на 25 градусов потратив 800 р
Зю
16:14
"Квалкомы не троттлят и не греются" - кричали в соседней теме про успехи МТК))
Игровые смартфоны Nubia с активным охлаждением вышли на мировой рынок по цене от 599 евро
wwr222
16:13
Еще очень хвалят Fractal Design Ion+.
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
reegame
16:13
"Если вы уже задумались улучшить таким образом свою GeForce RTX 3090 FE и опасаетесь, что такая термопрокладка будет вам стоить целое состояние," - по-моему тот у кого сейчас на руках есть RTX 3090, ...
Энтузиасты нашли способ уменьшить температуру GeForce RTX 3090 FE на 25 градусов потратив 800 р
hellbkade777
16:13
Carbonaut это альтернатива термопасте, а не термопрокладкам, т.к. эта хрень очень тонкая и проводит электричество. Подобные "прокладки" использовала АМд в своих референсных картах.
Модификация NVIDIA GeForce RTX 3090 может снизить температуру видеопамяти на 25° C
Фёдор Пирожков
16:13
скорее 6
Ноутбук с NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 2560 ядер CUDA и 4 ГБ памяти протестирован в Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем