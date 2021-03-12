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Магазин «Ситилинк» снижает стоимость флагманского смартфона 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra. Модель представили в середине января, а в России её продажи стартовали в первых числах января. Сейчас флагман нового поколения доступен со скидкой 9000 рублей.

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Смартфон предлагается покупателям в трёх модификациях памяти. В базе он несёт на борту накопитель на 128 ГБ в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Цена составляет 100 990 рублей вместо 109 990 рублей. Версия с хранилищем удвоенной вместимости при том же объёме оперативки обойдётся лишь на 5000 рублей дороже. Купить Samsung Galaxy S21 Ultra в конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ можно за 118 990 рублей вместо 127 990 рублей.

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Вне зависимости от комплектации флагман оборудован однокристальной системой Exynos 2100 с пиковой частотой 2,9 ГГц, которая выполняется по нормам 5-нанометровой технологии. В этом году флагманский мобильный процессор Samsung получился намного удачнее чипа Exynos 990, который использовался в моделях семейства Galaxy S20. Это признала и сама компания.

К сильным сторонам смартфона нового поколения можно отнести дисплей формата WQHD+. Производитель смог решить проблему совместимости разрешения и повышенной частоты обновления. Теперь 120 Гц работают при WQHD+, а не только при Full HD+.

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Samsung Galaxy S21 Ultra – первый и пока единственный смартфон компании, обладающий 10-кратным оптическим зум. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 10 Мп + 10 Мп + 12 Мп. Также отметим 40-мегапиксельную фронталку, Android 11, NFC, защиту по стандарту IP68, поддержку стилуса и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч.