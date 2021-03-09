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Китайская компания OPPO анонсировала спортивный браслет Band Style. Новинка выходит на международный рынок после того, как была представлена в Поднебесной ещё в середине прошлого года. Глобальную версию носимого гаджета лишили поддержки технологии Near Field Communication.

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OPPO Band Style оснащается матрицей на органических светодиодах диагональю 1,1 дюйма. Пользователь может настраивать отображение самостоятельно, выбирая из четырёх десятков тем. Капсула с электроникой заключена в водонепроницаемый пластиковый корпус, к которому крепится металлическое кольцо.

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С носимым гаджетом можно плавать и принимать душ. Модель выдерживает давление под водой на глубине 50 метров. При этом китайский производитель рекомендует снимать спортивный браслет, если вы планируете не просто плавать, а нырять.

Новинка поддерживает 12 спортивных режимов. На борту есть оптический датчик для подсчёта частоты сердечных сокращений и сенсор для определения уровня насыщенности крови кислородом. OPPO Band Style позволяет удалённо управлять воспроизведением музыки и может отображать приходящие на смартфон уведомления. Также отметим секундомер, отображение погоды и функцию поиска телефона.

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Время автономной работы на полном заряде может достигать 12 дней. За это в спортивном трекере компании OPPO отвечает встроенная аккумуляторная батарея. Её зарядная ёмкость составила 100 мА*ч. Носимое устройство поддерживает работу со смартфонами и планшетами на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow и новее. Поддержка iOS и iPadOS обещана до конца следующего месяца. Новинка поступит в продажу 23 марта текущего года. Стоимость OPPO Band Style составила 40 долларов.

Компания позиционирует модель в качестве конкурента для Mi Band 5. Xiaomi свой спортивный трекер представила тоже в прошлом году. Глобальная версия в сравнении с китайской также не досчиталась чипа NFC. Оценили её в 40 евро или примерно 50 долларов. Она тоже оборудована 1,1-дюймовым дисплеем AMOLED, может подсчитывать ЧСС и уровень кислорода в крови. В России спортивный браслет продаётся как Mi Smart Band 5 по цене 2990 рублей (40 долларов).