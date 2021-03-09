Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI представила видеокарты GeForce RTX 3080 Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio

Цены видеокарт пока не были объявлены.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Тайваньский гигант MSI, являющийся одним из крупнейших партнёров компании NVIDIA, анонсировал две видеокарты на базе графического ускорителя GeForce RTX 3080. Производитель представит по одной новинке в сериях Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio. Цены пока не были объявлены.

реклама

Напомним, что в начале осени прошлого года в ассортименте MSI появилась модель GeForce RTX 3080 Gaming Trio. Новинка с приставкой Plus отличается более тонкой задней пластиной, в связи с чем масса графического ускорителя снизилась на 28 граммов. GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio может похвастаться ещё и более высокой частотой GPU с завода.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Частота графического чипа видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio в режиме Boost достигает 1830 МГц. Это на 15 МГц больше в сравнении с версией Gaming X. Энергопотребление тоже увеличилось – с 340 Вт до 2370 Вт. Максимальная частота GPU в MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio составляет 1755 МГц.

реклама

Обе новинки получили мощную систему охлаждения Tri Frozr 2, которая включает в себя три вентилятора. Набор интерфейсов идентичный. Видеокарты располагают тремя выходами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.1. Для дополнительного питания предусмотрены 8-контактные разъёмы (по три). Габаритные размеры графических ускорителей составили 32,3 x 14 x 5,6 см.

Напомним, модель GeForce RTX 3080 построена на базе чипа GA102-200 с 8704 потоковыми процессами, 272 текстурными и 96 блоками растеризации. Номинальная частота GPU составляет 1440 МГц. Он соединяется с 10 ГБ видеопамяти типа GDDR6X посредством 320-разрядной шины. Частота памяти составляет 19 ГГц.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

msi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
+
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
12
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
26
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
31
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
10
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 26
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 36
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры Intel продолжают дешеветь – Core i5-10600KF на 10 000 рублей дешевле Ryzen 7 3700X
74
Ethereum оправился от падения и прибавил 25% к стоимости за неделю - доходы майнеров вновь возросли
37
Компания Marathon планирует добывать до 60 биткоинов в день после покупки 103060 ASIC майнеров
10
Известный репакер Xatab умер
122
Энтузиаст сравнил производительность Core i7-11700K и Core i9-10900K в Cyberpunk 2077 и ещё паре игр
61
Финальный список из 46 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 весной 2021 года
5
24 смартфона Xiaomi получили стабильную оболочку MIUI 12
+
AMD может выпустить видеокарту для майнеров с мощностью GeForce 3070 и доходом до 200$ в месяц
12
Доходы майнеров растут, а окупаемость GeForce 3060 Ti в добыче Эфира достигла 6 месяцев
27
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
136
Xiaomi назвала сроки и список из 47 смартфонов, которые получат стабильную MIUI 12.5 в 2021 году
1
Народные процессоры AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X продолжают терять в цене
28
За несколько месяцев хакеры опустошили защищённые хранилища криптовалюты на десятки миллионов $
15
GSC Game World подтвердили, что мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет открытым и бесшовным
16
Большое количество смартфонов Xioami получат прошивку MIUI 12.5
2
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
178
Моддер оснастил GeForce RTX 3070 16 Гбайт памяти — видеокарта превзошла RTX 3070 FE в ряде тестов
12
С начала года Ryzen 7 5800X подешевел в РФ на 13 тысяч рублей – цена стала ниже рекомендованной AMD
18
В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки получат полноценный открытый мир и красочную симуляцию зоны
7
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
132

Популярные статьи

Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
26
Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
31
Смешанные впечатления от SteelSeries Aerox 3 Wireless
11
Анализируем стоимость текстурирования в современных видеокартах
14
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
74
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
12
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
+

Сейчас обсуждают

Nemo Gdeto
13:00
Аcronis к сожаление испортился. Был прикол. Потребовалось клонировать диск и сделать бекапы разделов. Взял новый Acronis True Image 2021 и сильно обломался. Загрузочный образ на основе винды не смог о...
Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
Saint_Diver
13:00
Наверное кому-то «врот», раз появляются вот такие «сыновья»…
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
Бариска Барискин
12:59
Очереди за дефицитом.
Дефицит чипов вызвал перебои в производстве твердотельных накопителей Samsung
Maksem
12:55
Круто! жду не дождусь увидеть её в рознице :)
MSI представила видеокарты GeForce RTX 3080 Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio
Денис Савченко
12:55
жду тоже с нетерпением, но боюсь он выйдет не раньше half-life3 те ориентируемся на конец десятилетия :)
В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки получат полноценный открытый мир и красочную симуляцию зоны
Mikhail Markeyev
12:53
Среднее число проблем с виндой 10 получается 3,73 с крайне низкой репрезентативностью, правда.
Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
Валентин Пархоменко
12:53
Дай бог вам дожить до этого.
Марк Цукерберг объяснил, почему к концу десятилетия цифровое затворничество станет нормой
avc119
12:52
Всунь еще одну винду на *.vhd и будет счастье. И вообще что это за нубство - "полгода это средний срок жизни Windows 10 на моем ПК" ? Косячные твики + дурная голова, или "мне нравится переустанавливат...
Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
Alex TOPMAN
12:48
Если "100% избегания" - это нигде не подмухлёвано, то с живыми водителями мы расстанемся гораздо быстрее, чем многие себе прогнозируют.
Автопилот Waymo уже способен предотвратить большинство происшествий с участием пешеходов и велосипедистов
DeadMamonth
12:46
Уверены ?, тот же i5 9300 по производительности равен i7 7700, i7 10\15% разницы с десктопами, что в принципе не значительно в плане имеющихся мощностей
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем