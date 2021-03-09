MSI представила видеокарты GeForce RTX 3080 Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio
Тайваньский гигант MSI, являющийся одним из крупнейших партнёров компании NVIDIA, анонсировал две видеокарты на базе графического ускорителя GeForce RTX 3080. Производитель представит по одной новинке в сериях Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio. Цены пока не были объявлены.
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Напомним, что в начале осени прошлого года в ассортименте MSI появилась модель GeForce RTX 3080 Gaming Trio. Новинка с приставкой Plus отличается более тонкой задней пластиной, в связи с чем масса графического ускорителя снизилась на 28 граммов. GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio может похвастаться ещё и более высокой частотой GPU с завода.
Частота графического чипа видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio в режиме Boost достигает 1830 МГц. Это на 15 МГц больше в сравнении с версией Gaming X. Энергопотребление тоже увеличилось – с 340 Вт до 2370 Вт. Максимальная частота GPU в MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio составляет 1755 МГц.
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Обе новинки получили мощную систему охлаждения Tri Frozr 2, которая включает в себя три вентилятора. Набор интерфейсов идентичный. Видеокарты располагают тремя выходами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.1. Для дополнительного питания предусмотрены 8-контактные разъёмы (по три). Габаритные размеры графических ускорителей составили 32,3 x 14 x 5,6 см.
Напомним, модель GeForce RTX 3080 построена на базе чипа GA102-200 с 8704 потоковыми процессами, 272 текстурными и 96 блоками растеризации. Номинальная частота GPU составляет 1440 МГц. Он соединяется с 10 ГБ видеопамяти типа GDDR6X посредством 320-разрядной шины. Частота памяти составляет 19 ГГц.
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