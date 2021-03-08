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Xiaomi Mi 11 начал дорожать на фоне дефицита процессоров Snapdragon 888

Цена выросла на 90-180 долларов.
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Компания Xiaomi первой выпустила смартфон на базе 5-нанометровый системы-на-кристалле Snapdragon 888. Он называется Xiaomi Mi 11. Модель оказалась очень популярной, о чём свидетельствуют продажи на старте – 1 млн устройств за две недели. На днях китайские компании начали сообщать о дефиците микросхем Qualcomm для полностью беспроводных наушников и процессоров Snapdragon 888 для смартфонов топового уровня. Параллельно с этим вверх пошла стоимость Xiaomi Mi 11.

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Пока что дорожает только вариант для китайского рынка. Глобальная версия как стоила 749 долларов на старте продаж с учётом скидки, так и продолжает стоить сейчас. А вот китайский Xiaomi Mi 11 у себя на родине уже вырос в цене на 90-180 долларов в зависимости от объёма оперативной памяти и вместимости встроенного флеш-накопителя.

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Смартфон представили в декабре прошлого года. Он доступен в трёх конфигурациях на рынке Поднебесной: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цена составила примерно 610 долларов, 670 долларов и 720 долларов по текущему курсу соответственно. В связи с нехваткой однокристальных систем Snapdragon 888 начальной конфигурация уже подорожала до 700 долларов.

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Но в сравнении с повышением цен продвинутой и топовой модификаций это цветочки. Так, версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти теперь стоит порядка 840 долларов вместо 670 долларов, тогда как вариант с 12 ГБ ОЗУ продают за 900 долларов вместо 720 долларов.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 постепенно приближается к российскому рынку. Месяц назад флагман нового поколения был анонсирован в Европе, где его цена в зависимости от страны и объёма памяти составила 749-899 евро (67 000-80 000 рублей). На днях модель дебютировала в Украине с ценником 25 000-27 000 гривен (67 000-73 000 рублей). Жители России пока могут только заказать смартфон на AliExpress.

Флагман оборудован WQHD+ дисплеем диагональ 6,81 дюйма. В основе лежит панель Super AMOLED E4 от Samsung. Матрица имеет уникальный интегрированный сканер отпечатков пальцев, который может подсчитывать ЧСС. Частота обновления составила 120 Гц. В левом верхнем углу есть отверстие с 20-мегапиксельным селфи-модулем. Основную камеру оставили без телеобъектива. Разрешение составило 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп.

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Xiaomi Mi 11 работает от аккумулятора на 4600 мА*ч с 55-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. В апреле модель получит прошивку MIUI 12.5 с операционной системой Android 11. В конце года выйдет Android 12. Сейчас смартфон работает на MIUI 12 с Android 11. Из прочего отметим динамики Harman Kardon, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.1 и стекло Gorilla Glass Victus.

В завершение добавим, что компания vivo тоже сообщала о дефиците. Модель iQOO 7 была анонсирована примерно два месяца назад и ненадолго стала самым дешёвым решением со Snapdragon 888. На первой распродаже производитель выручил 30 млн долларов. Спустя два месяца после премьеры смартфон так и не поступил в свободную продажу.

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