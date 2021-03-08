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Сегодня мы писали о смартфоне Redmi Note 10 Pro, который поступает в продажу со скидкой 65 долларов. Вместе с ним дебютировало более скромное стандартное издание. 8 и 9 марта его тоже можно купить на AliExpress со скидкой в честь старта продаж.

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Смартфон доступен в двух модификациях. В базе он комплектуется 64 ГБ встроенной памяти, а в топе накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Рекомендованная цена составила 199 долларов и 229 долларов соответственно. Сегодня и завтра купить Xiaomi Redmi Note 10 на AliExpress можно со скидкой 55 долларов. Так, вариант с 64 ГБ ПЗУ обойдётся в 145 долларов, а версия с хранилищем на 128 ГБ будет стоить 175 долларов.

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Вне зависимости от комплектации смартфон оснащён 4 ГБ оперативной памяти. В честь начала продаж на международном рынке стоимость компанией Xiaomi была снижена на 20 долларов. Ещё столько же можно сэкономить с купоном продавца. Дополнительную скидку в размере 15 долларов даёт промокод VIPP1000. Количество промокодов ограничено.

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Xiaomi Redmi Note 10 оборудован AMOLED дисплеем, но в отличие от версии Pro поддержка частоты обновления 120 Гц и HDR10 не предусмотрены. Разрешение панели тоже составляет 1080 x 2400 точек, но диагональ уменьшена до 6,43 дюйма. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 3. При этом защиту от воды и пыли по стандарту IP53 младшая модель тоже имеет.

Смартфон оснащён 11-нанометровым мобильным чипом Qualcomm Snapdragon 678. В чипе установлены ядра с частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 612. Поддержка сотовых сетей 5G отсутствует. Накопитель UFS 2.2 поддерживает расширение картами microSD. За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Полностью АКБ заряжается за 74 минуты, по официальным данным.

В Xiaomi Redmi Note 10 установлена знакомая всем камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп без оптической стабилизации. Есть 4K при 30 FPS. Фронтальный модуль построен на базе 13-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой Face Unlock и располагается вверху по центру лицевой части.

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Китайская компания продолжает размещать сканер отпечатков пальцев сбоку, хотя использование матрицы на органических светодиодах позволяет расположить его спереди под дисплеем. В отличие от версии Pro стандартное издание не имеет поддержки Near Field Communication. Возможно, чип NFC появится у варианта для рынка России, ведь у Redmi Note 9 он есть.

Xiaomi Redmi Note 10 будет в будущем обновлён до MIUI 12.5 и Android 12. Пока что новинка работает с Android 11 сразу из коробки, которая дополняется фирменным программным обеспечением MIUI 12. В списке беспроводных интерфейсов числятся Wi-Fi с поддержкой частоты обновления 5 Гц и Bluetooth 5.0. Также отметим ИК-излучатель, USB-C, стереофонические динамики и 3,5-миллиметровый выход под наушники.