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Xiaomi презентовала международную версию модели Redmi Note 10. Новинка составила компанию более продвинутому смартфону Redmi Note 10 Pro, оснащённому 108-мегапиксельной основной камерой. До России модель тоже доберётся.

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Xiaomi Redmi Note 10 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки по проводу. Адаптер питания соответствующей мощности войдёт в комплект поставки. Корпус модели имеет защиту от воды по стандарту IP53. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Также в арсенале смартфона есть накопитель UFS 2.2 вместимостью 64/128 ГБ и стереофонические динамики.

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Новинка оборудована 6,43-дюймовым дисплеем на базе Full HD+ матрицы, которая выполняется по технологии AMOLED. Экран с маркетинговым названием Dot Display имеет небольшое отверстие вверху по центру, где располагается 13-мегапиксельная основная камера.

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Стандартное издание оснащено основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В основе смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 678, выполненная по нормам 11-нанометровой технологии. Частота составляет от 1,7- ГГц до 2,2 ГГц. Программной оболочкой служит операционная система Android 11, дополненная интерфейсом MIUI 12.

Модель поступит в продажу в расцветках Onyx Gray, Pebble White и Lake Green. Смартфон будет доступен пользователям в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Цена составляет 199 долларов и 229 долларов соответственно. Обе версии оснащены 4 ГБ оперативной памяти. 8-9 марта на AliExpress стоимость будет снижена на 20 долларов. Напомним, индийская версия стоит на 30 долларов дешевле и оборудована 6 ГБ ОЗУ в топовой комплектации.

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В России Xiaomi Redmi Note 10 заменит модель Redmi Note 9 на Helio G85. Сейчас смартфон прошлого поколения можно приобрести в конфигурациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ за 14 990 рублей и 16 990 рублей соответственно в магазине «Ситилинк».