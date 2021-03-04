Анонсирована глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10 по цене от 199 долларов
Xiaomi презентовала международную версию модели Redmi Note 10. Новинка составила компанию более продвинутому смартфону Redmi Note 10 Pro, оснащённому 108-мегапиксельной основной камерой. До России модель тоже доберётся.
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Xiaomi Redmi Note 10 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки по проводу. Адаптер питания соответствующей мощности войдёт в комплект поставки. Корпус модели имеет защиту от воды по стандарту IP53. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Также в арсенале смартфона есть накопитель UFS 2.2 вместимостью 64/128 ГБ и стереофонические динамики.
Новинка оборудована 6,43-дюймовым дисплеем на базе Full HD+ матрицы, которая выполняется по технологии AMOLED. Экран с маркетинговым названием Dot Display имеет небольшое отверстие вверху по центру, где располагается 13-мегапиксельная основная камера.
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Стандартное издание оснащено основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В основе смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 678, выполненная по нормам 11-нанометровой технологии. Частота составляет от 1,7- ГГц до 2,2 ГГц. Программной оболочкой служит операционная система Android 11, дополненная интерфейсом MIUI 12.
Модель поступит в продажу в расцветках Onyx Gray, Pebble White и Lake Green. Смартфон будет доступен пользователям в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Цена составляет 199 долларов и 229 долларов соответственно. Обе версии оснащены 4 ГБ оперативной памяти. 8-9 марта на AliExpress стоимость будет снижена на 20 долларов. Напомним, индийская версия стоит на 30 долларов дешевле и оборудована 6 ГБ ОЗУ в топовой комплектации.
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В России Xiaomi Redmi Note 10 заменит модель Redmi Note 9 на Helio G85. Сейчас смартфон прошлого поколения можно приобрести в конфигурациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ за 14 990 рублей и 16 990 рублей соответственно в магазине «Ситилинк».
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