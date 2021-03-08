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На прошлой неделе состоялась презентация смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Сегодня, 8 марта, новинка поступает в продажу. В течение двух дней у пользователей есть возможность купить модель на AliExpress, сэкономив 65 долларов вне зависимости от комплектации.

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Смартфон доступен в трёх модификациях. Версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти компания оценила в 279 долларов. Однако, в честь старта продаж Xiaomi Redmi Note 10 Pro купить на AliExpress можно за 215 долларов. Также модель предлагается в конфигурации 6/128 ГБ. Цена составляет 235 долларов вместо 299 долларов.

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Наконец, в топовой модификации смартфон комплектуется 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ. В течение двух дней купить Xiaomi Redmi Note 10 Pro на AliExpress можно будет за 265 долларов вместо 329 долларов. На момент написания материала в наличии остаётся почти 13 000 устройств. В честь старта продаж цена уже снижена на 30 долларов. Ещё 20 долларов можно сэкономить с купоном продавца, а промокод VIPP1000 даёт скидку 15 долларов.

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Напомним, что смартфон оборудован однокристальной системой Snapdragon 732G, которая не поддерживает мобильных сетей пятого поколения. Но прошлой неделе компания анонсировала и 5G-модель на Dimensity 700, но она поступит в продажу только в апреле нынешнего года. Чипсет Snapdragon 732G имеет ядра с частотой до 2,3 ГГц, графический узел Adreno 618 и выполняется по нормам 8-нанометровой технологии.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro при цене от 215 долларов является самым дешёвым в мире смартфоном, оборудованным основной камерой со 108-мегапиксельным разрешением. Ранее таким был Redmi Note 9 Pro 5G, которого в базовой модификации оценили в 245 долларов. Заявлена поддержка 4K при 30 FPS и 1080p при 60 FPS.

Новинка, помимо сенсора на 108 Мп, получила ультраширокоугольный модуль с 8-мегапиксельным разрешением и углом захвата 118 градусов. Также в основной камере есть 5-мегапиксельный датчик для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубин. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп.

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До сих пор в линейке Redmi Note не было ни одного смартфона со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. В новом поколении компания решила не менять этого. Биометрический сенсор разместили сбоку, хотя Xiaomi Redmi Note 10 Pro стал первой моделью серии, оснащённой AMOLED-экраном. Диагональ составила 6,67 дюйма, а частота обновления 120 Гц, а разрешение – 1080 x 2400 пикселей. Также заявлена поддержка HDR10.

Новинка получила корпус с защитой от воды по стандарту IP53. Спереди установлена панель Gorilla Glass 5. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5020 мА*ч, которая имеет 33-ваттную быструю зарядку. Под капотом смартфона есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Также отметим стереофонические динамики и поддержку Near Field Communication.

В этом году Xiaomi Redmi Note 10 Pro будет обновлён до MIUI 12.5 и MIUI 13. Пока же модель работает на базе программного обеспечения MIUI 12. Прошивка построена на операционной системе Android 11. Прочие характеристики смартфона включают ИК-порт, USB-C, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, поддержку Face Unlock и GPS.