Xiaomi выпустила дешёвый IPS-монитор диагональю 27 дюймов
Компания Xiaomi выпустила под брендом Redmi новый монитор на базе матрицы, выполненной по технологии IPS. Жидкокристаллическая панель имеет размер 27 дюймов по диагонали. Каталожный номер новинки – RMMNT27NFC.
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Монитор оборудован 27-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 точек, что соответствует формату Full HD+. По словам производителя, матрица охватывает 100% цветового диапазона sRGB. Максимальная яркость составляет 300 нит, а коэффициент контрастности – 1000 к 1.
Компанией заявлена поддержка режима Low Blue Light для уменьшения доли синего цвета. Время реакции пикселя в режиме GtG равно 6 мс. Соотношение сторон новинки составляет 16 к 9. Модель отличается тонкими экранными рамками, что позволяет объединять несколько мониторов в видеостену. Нижний отступ чуть шире трёх остальных.
27-дюймовый монитор имеет габаритные размеры 613 x 205 x 476 и весит примерно 4,3 кг. Модель поставляется вместе с подставкой, с помощью которой можно регулировать исключительно угол наклона панели. Набор интерфейсов назвать богатым сложно. Пользователям доступны лишь HDMI и D-Sub.
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Стоимость 27-дюймовой новинки составила 800 китайских юаней или 125 долларов. Модель уже поступила в продажу в Китае. О выходе монитора на международную арену пока ничего не известно.
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