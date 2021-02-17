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Компания Motorola на днях анонсировала дуэт доступных смартфонов Moto G10 и Moto G30. Цена базовых модификаций составила 150 евро и 180 евро соответственно. К концу недели производитель выпустит ещё один доступный смартфон. Он будет называться Moto E7 Power.

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Модель получит скромный 12-нанометровый мобильный процессор Helio P22, который был анонсирован без малого три года назад. Однокристальная система будет дополнена 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Хранить на накопителе пользователи смогут около 64 ГБ (часть отводится под операционную систему). Расширить вместимость встроенного хранилища можно будет картами microSD. Максимальная вместимость – 1 ТБ.

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Moto E7 Power будет заключён в корпус из пластика со стеклом спереди. Оно будет прикрывать собой 6,5-дюймовую панель формата HD+ с каплевидным вырезом. Параметры селфи-модуля не уточняются. Основная камера представлена главным модулем на 13 Мп и вспомогательным на 2 Мп.

За автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. Прочие характеристики включают выход под наушники, совмещённый с кнопкой питания дактилоскопический сенсор на тыльной панели, USB Type-C и поддержку технологии Near Field Communication.

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Цена Moto E7 Power составит примерно 150 евро. Смартфон поступит в продажу в синей и красной расцветках корпуса с предустановленной операционной системой Android 11. Полноценная презентация модели запланирована на 19 февраля 2021 года.