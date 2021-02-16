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Американская компания Apple весной 2016 года представила смартфон iPhone SE в корпусе iPhone 5s, который тут же стал хитом за счёт своих компактных размеров. Он получил 4-дюймовый дисплей. Спустя четыре года производитель выпустил модель iPhone SE (2020) в корпусе iPhone 8 с 4,7-дюймовой панелью. Сейчас Apple готовит к премьере ещё один смартфон с приставкой SE. Он будет называться iPhone SE Plus и, что любопытно, окажется крупнее iPhone 12 mini.

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Грядущая новинка ожидается весной текущего года. Она получит панель Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма. Разрешение составит 828 x 1792 точки. Дисплей не сможет похвастаться поддержкой технологии True tone. При этом широкий вырез вверху лицевой стороны никуда не денется. В нём будут установлены датчики системы Face ID для трёхмерного сканирования лиц, динамик и 12-мегапиксельная селфи-камеры.

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В iPhone SE Plus мы увидим сдвоенную основную камеру с главным и ультраширокоугольным модулями. Разрешение каждого составит 12 Мп. И тыльная, и лицевая камера смогут снимать 4K-видео с кадровой частотой 60 к/сек.

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За питание будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 3110 мА*ч. Также в арсенал смартфона войдут стереофонические динамики, модуль NFC, контроллеры Wi-Fi / Bluetooth и навигационный приёмник GPS. Синхронизация с персональными компьютерами и подзарядка будет выполняться через проприетарный разъём Lightning. Корпус будет изготовлен из стекла Gorilla Glass 5 и алюминия 7000-й серии.

Если вам кажется, что это всё уже было – вы правы. iPhone SE Plus окажется почти точной копией флагмана iPhone 11, который был анонсирован в 2019 году. Единственным ключевым отличием станет новый процессор. В iPhone 11 установлена 7-нанометровая однокристальная система Apple A13 Bionic. Новая версия SE получит модифицированную версию чипсета Apple A14 Bionic.

В iPhone 12 используется 5-нанометровая платформа A14 Bionic с частотой 1,8-3,1 ГГц, 4-ядерной графикой Apple GPU и поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Версия для iPhone SE Plus останется без 5G-модема, а частоты процессорных ядер будут занижены.

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Дата презентации смартфона нового поколения пока что не уточняется. Зато цена уже известна. В США в начальной модификации за будущую новинку придётся заплатить 499 долларов. Напомним, оригинальный iPhone SE и версия 2020 года поступили в продажу по цене от 399 долларов. iPhone 12 mini сейчас в США стоит от 699 долларов, а iPhone 11 – от 599 долларов.

В завершение добавим, что в России iPhone SE (2020) всё ещё продаётся. В начальной модификации смартфон предлагает 64 ГБ постоянной памяти. Официальная цена спустя почти год с момента анонса упала лишь на 2000 рублей и составляет 37 990 рублей.