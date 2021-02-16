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Motorola представила дешёвые смартфоны на Android 11 с NFC и ёмким аккумулятором

Продажи стартуют в феврале по цене от 150 евро.
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Американская компания Motorola, которая уже много лет принадлежит Lenovo, анонсировала два новых смартфона. Новинки называются Moto G30 и Moto G10. Они расширили присутствие бренда в бюджетном ценовом сегменте.

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Обе модели имеют пластиковый корпус со стеклом на фронтальной панели и защитой от брызг по стандарту IP52. В смартфонах установлена жидкокристаллическая панель формата HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. Плотность точек составляет около 270 пикселей на дюйм. Вверху есть каплевидный вырез с фронтальной камерой. Старшая версия отличается поддержкой частоты обновления 90 Гц.

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Внешне новинки практически не отличаются. Разница заключается лишь в габаритах. Moto G30 имеет размеры 165,2 x 75,7 x 9,1 мм, а Moto G10 оказался на 0,1 мм толще. Весят оба устройства по 200 граммов. На тыльной стороне каждого смартфона установлен сканер отпечатков пальцев, совмещённый с логотипом бренда.

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Этим общие параметры моделей не ограничиваются. Обе новинки получили гнездо для наушников, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5, радиоприёмник, USB Type-C и навигационный модуль GPS. Поддержка Near Field Communication предусмотрена тоже. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч. Компания обещает до 48 часов автономной работы. Старшая модель обзавелась 20-ваттной быстрой проводной зарядкой.

Motorola Moto G30 оборудован 11-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 662. Чипсет имеет ядра Kryo 260 с частотой 1,8-2,0 ГГц и графику Adreno 610. Процессор работает в паре с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ. Интегрированный накопитель рассчитан на 128 ГБ вне зависимости от модификации. Слот под microSD может быть как гибридным, так и отдельным.

Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В главном модуле установлен датчик изображения оптического формата 1/1,97”. В ультраширокоугольной камере угол обзора составляет 118 градусов, а сенсор имеет размер ¼”. Матрицы на 2 Мп используются для макросъёмки и анализа глубины резкости. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

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В Moto G10 камеры немного отличаются. В главной используется основной 48-мегапиксельный модуль типа ½ дюйма. Остальные параметры такие же, как в старшей модели. Оба смартфона получили поддержку съёмки видео в формате Full HD с кадровой частотой 60 к/сек. Разрешение камеры для селфи уменьшено с 13 Мп до 8 Мп. Поддержка технологии распознавания лиц присутствует.

Сердцем Moto G10 служит более скромная однокристальная система Snapdragon 460. Она тоже выполнена по технологии 11 нм. Частота составляет 1,6-1,8 ГГц, а за обработку графики отвечает тот же GPU Adreno 460. Объём оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной – 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации.

Новинку поступят в продажу до конца текущего месяца с предустановленной операционной системой Android 11 с некоторыми фирменными фишками Motorola. Стоимость Moto G10 стартует со 150 евро. Покупателям буде доступно две расцветки: Aurora Grey и Iridescent Pearl. Цена Moto G30 в начальной модификации составляет 180 евро. Расцветок тоже две – Phantom Black и Pastel Sky.

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