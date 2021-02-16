Xiaomi раскрыла дату анонса смартфонов Redmi Note 10 – 4 модели будут представлены 4 марта
Китайская компания Xiaomi в марте обновит линейку Redmi Note. В этот раз она представит сразу четыре смартфона: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и две модификации с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Часть технических параметров была раскрыта производителем. И вновь без казуса не обошлось.
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Xiaomi нередко спрашивает у пользователей, что бы они хотели увидеть в предстоящем смартфоне. При этом в опросе компания предлагает одну заведомо выигрышную опцию. В итоге большинство пользователей именно её выбирает, а затем Xiaomi подаёт это, как вы просили – мы сделали. Но бывают интересные ситуации.
Индийское подразделение бренда Redmi поинтересовалось у поклонников, какому бы дисплею они отдали предпочтение в серии Redmi Note 10. Вариантов только два: обычный AMOLED и самая лучшая панель LCD с частотой обновления 120 Гц.
Здесь сразу понятно, что в будущих смартфонах будет установлен жидкокристаллический дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Однако, победу с огромным преимуществом одержал экран на органических светодиодах. Менее чем за сутки за AMOLED проголосовало 88% из почти 11 000 человек. В связи с тем, что подавляющее большинство выбрало неподходящий для Xiaomi вариант, компания удалила опрос.
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Семейство Xiaomi Redmi Note 10 получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой. У версий Pro и Pro 5G будет установлена 108-мегапиксельная основная камера. Все четыре модели поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 И фирменным программным обеспечением MIUI 12.
О процессорах пока что информации нет. В Redmi Note 9 Pro 5G используется 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 750G, а в Redmi Note 9 5G установлена 7-нанометровая мобильная платформа Dimensity 800U. Возможно, в новом поколении тоже будут применяться чипсеты Qualcomm и MediaTek.
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Анонс семейства Xiaomi Redmi Note 10 запланирован на 4 марта 2021 года. О ценах пока что информации нет. Но можно предположить, что версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения наряду с вариантом Pro 4G будут стоить дороже, чем Redmi Note 9T, которого оценили в 229/269 евро в зависимости от модификации памяти.
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