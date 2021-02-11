Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был представлен на этой неделе и уже успел попасть в руки автора канала JerryRigEverything. Новинка успешно прошла все тесты на прочность, включая финальное испытание, в котором блогер постарался согнуть устройство.

реклама

Xiaomi Mi 11 оборудован WQHD+ дисплеем диагональю 6,81 дюйма на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Панель царапается на уровне 6 по шкале Мосса.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Несмотря на большое количество царапин, у блогера датчик продолжил распознавать отпечаток пальца. Панель на органических светодиодах выдержала и испытание огнём, но после воздействия зажигалкой осталось белое пятно. Возможно, навсегда. На тыльной панели тоже установлено стекло, но Gorilla Glass пятого поколения.

В конце JerryRigEverything постарался согнуть смартфон. Несмотря на небольшой скрип Xiaomi Mi 11 не треснул. Деформаций тоже не наблюдается. В целом, новинка оказалась достаточно прочным решением. Хотя несколько недель назад на просторах всемирной паутины появилась фотография, на которой запечатлён флагман сломанным пополам. В шутку его назвали Xiaomi Mi Flip 11. Снимок можете видеть ниже.

реклама

Напомним, смартфон оснащён 5-нанометровым чипсетом Snapdragon 888 и аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч с проводной зарядкой мощностью 55 Вт и 50-ваттной беспроводной. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп. Также есть поддержка Near Field Communication, Android 11 и MIUI 12. Флагман прошёл тесты на прочность, но вот испытание водой он бы провалил в связи отсутствием защиты по стандарту IP68.

В Европе стоимость Xiaomi Mi 11 составила 749-799 евро в модификации 128 ГБ и 799-899 евро за вариант с накопителем на 256 ГБ. Как видим, цена отличается в зависимости и от объёма хранилища, и от страны. На AliExpress при этом за новинку просят от 57 000 рублей (340 евро). В обоих случаях предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти. Во время презентации компания объявила, что новинка будет официально продаваться и в России.