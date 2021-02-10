Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 10
Китайская компания Xiaomi весьма неожиданно анонсировала серию смартфонов Redmi Note 10. Правда, речь идёт лишь о формальном анонсе, а полноценная презентация предстоящих новинок ожидается только в начале марта текущего года.
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Международная линейка Redmi Note 9 состоит из пяти смартфонов. В России пока что официально продаются Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Вскоре появится ещё и Redmi Note 9T. Новое поколение будет представлено как минимум двумя моделями: Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.
О смартфонах пока что почти нет информации. Известно, что оба получат 64 ГБ постоянной памяти в начальной модификации, операционную систему Android 11 сразу из коробки и фирменное программное обеспечение MIUI 12.
Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro будут оснащены жидкокристаллическими панелями формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Напомним, что во всех моделях 2020 года, доступных в России сейчас, используются 60-герцевые дисплеи.
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Стандартное издание получит 4/6 ГБ оперативной памяти, а под капотом версии Pro будет установлено 6-8 ГБ ОЗУ. Из остального отметим аккумуляторы ёмкостью 5000 мА*ч, боковые сканеры отпечатков пальцев, поддержку Near Field Communication и 108-мегапиксельную камеру у старшей модели.
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