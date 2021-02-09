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Похоже, компания Huawei смогла запастись процессорами Kirin 990 с 4G-модемом. В ближайшее время производитель может анонсировать смартфон Huawei P40 на базе чипа Kirin 990, тогда как оригинальная модель оборудована однокристальной системой Kirin 990 5G.

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Обе платформы выполнены по 7-нанометровой технологии. Помимо поддержки мобильных сетей пятого поколения Kirin 990 5G отличается ещё и более высокими частотами «средних» и «маленьких» процессорных ядер. Частота дуэта Cortex-A76 составляет 2,36 ГГц против 2,09 ГГц, а квартета Cortex-A55 – 1,95 ГГц против 1,86 ГГц. Также 5G-версия процессора имеет двойной блок NPU для задач искусственного интеллекта. «Большие» ядра Cortex-A76 в обеих системах-на-кристалле работают на пиковой частоте 2,86 ГГц.

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Использование Kirin 990 4G сделает Huawei P40 более доступным смартфоном. На старте продаж стоимость смартфона в Европе в модификации 8/128 ГБ составила 799 евро. Спустя почти год цена уже упала более чем на 300 евро. В немецком MediaMarkt купить флагмана пока ещё текущего поколения можно лишь за 489 евро.

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В России цена падать не торопиться, но она заметно ниже европейской была сразу со старта. За без малого год на российском рынке официальная стоимость смартфона упала с 49 990 рублей (560 евро) до 44 990 рублей (500 евро). Хотя во время распродаж иногда купить модель можно было примерно за 40 000 рублей (445 евро).

Какой будет цена 4G-версии Huawei P40, пока что не уточняется. Напомним, в Европе флагман Huawei Mate 30 Pro доступен в модификациях с Kirin 990 и Kirin 990 5G. На старте продаж в конце 2019 года стоимость смартфона составила 1099 евро и 1199 евро соответственно.

Заметим, что более доступная версия сохранит все основные параметры оригинальной модели Huawei P40. Последняя оснащена основной с разрешением 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп, оптикой Leica, 3-кратным зумом и оптической стабилизацией во всех модулях, кроме ультраширокоугольного. Экран Full HD+ OLED имеет диагональ 6,1 дюйма и встроенный биометрический сканер.

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Корпус смартфона получил защиту от воды и пыли по стандарту IP53. Во фронтальной камере установлены модуль на 32 Мп и сенсор ToF 3D. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой. Также отметим ОС Android 10, EMUI 11, NFC, Wi-Fi 6, выход под наушники и отсутствие сервисов Google.

Huawei P40 4G прошёл обязательную сертификацию в TENAA. Это означает, что премьера состоится скоро. Возможно, модель покажут в марте вместе с семейством Huawei P50. Напомним, в прошлом году вместе с Huawei P40 компания анонсировала специальную версию Huawei P30 Pro New Edition.