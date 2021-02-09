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Компания Xiaomi вчера, 8 февраля, представила глобальную версию флагманского смартфона Mi 11 на чипсете Snapdragon 888. Производитель пока что не спешит добавлять новинку на официальные сайты в разных странах. Флагман без указания цены появился в Германии, а в Италии указано, что стоимость Xiaomi Mi 11 составляет 799/899 евро.

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Модель доступна в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. В большинстве стран Западной Европы купить смартфон можно будет за 749 евро и 799 евро соответственно. Помимо Италии цена намного дороже может оказаться в Великобритании. Старт продаж запланирован лишь на март 2021 года, а приём предварительных заказов начнётся 26 февраля. А пока приобрести флагманскую модель нового поколения можно только на AliExpress.

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Официальный магазин предлагает стандартный комплект со скидкой до 120 евро. Купить Xiaomi Mi 11 с накопителем вместимостью 128 ГБ можно лишь за 635 евро. Версия с хранилищем объёмом 256 ГБ обойдётся примерно в 680 евро. Доставка в Россию бесплатная. Таким образом, заказать смартфон можно со скидкой около 15%. Да, на AliExpress указано, что флагман подешевел на 50%, но на старую цену внимания можно не обращать.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11 оборудован аккумулятором ёмкостью с 55-ваттной беспроводной зарядкой. В комплект поставки входит 55-ваттный адаптер питания, тогда как китайским пользователям компания бесплатно предлагает зарядное устройство мощностью 65 Вт. Отказались от него лишь 6% пользователей. Смартфон поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку, но ЗУ покупать придётся самому.

В новинке установлена тройная камера с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп без полноценного телеобъектива. Его должен заменить программный зум со 108-мегапиксельного модуля. Есть поддержка 8K и HDR10+. Фронтальная камера построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения.

В Xiaomi Mi 11 используется панель на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Компания не стала урезать его возможности и оставила функцию подсчёта частоты сердечных сокращений. Дисплей получил разрешение WQHD+, диагональ 6,81 дюйма и изогнутые боковые грани.

В завершение добавим, что международная версия смартфона имеет три ключевых отличия от китайской. Первое, 55-ваттный зарядник в комплекте вместо 65-ваттного. Второе – отсутствие модификации 12/256 ГБ. Третье – более высокая стоимость. Xiaomi Mi 11 в Китае в этих же конфигурациях памяти оценили в 500/550 евро. Таким образом, цена версии 8/128 ГБ в зависимости от страны выросла примерно на 250-300 евро (50-60%), а вариант 8/256 ГБ стал дороже на 250-350 евро (44-62%).