Sony Xperia Compact получит Snapdragon 775G, 5,5-дюймовый дисплей и Android 11
Компания Sony готовит к выходу свой первый смартфон серии Xperia Compact. Новинка с одноимённым названием будет представлять средний ценового сегмент. Хоть стоимость ещё не уточняется, об этом говорят технические характеристики грядущей новинки.
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Sony Xperia Compact будет оборудован новым ещё не анонсированным мобильным процессором Snapdragon 775G. Ходят слухи, что 7-нанометровая однокристальная система может дебютировать уже сегодня, 8 февраля, если вместе с Xiaomi Mi 11 китайская компания представит и версию Lite. Параметры чипсета пока что не уточняются. Напомним, он заменит на рынке чип Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц, 5G-модемом X52 и графическим ускорителем Adreno 620.
В грядущей новинке мы увидим сдвоенную основную камеру с разрешением 13 Мп + 5 Мп и 8-мегапиксельную фронтальную. Габаритные размеры корпуса составят 140 x 68,9 x 829 мм, а диагональ экрана – 5,5 дюйма. Разрешение – Full HD+. Компактная модель станет лишь вторым смартфоном Sony с каплевидным вырезом в дисплее. Первым таким устройством оказался бюджетник Sony Xperia L4. Его представили в феврале минувшего года.
Напомним, что последней Compact-версией в ассортименте производителя из Страны восходящего Солнца является Sony Xperia XZ2 Compact. Это флагман 2018 года на процессоре Snapdragon 845. Смартфон оснащён 5-дюймовым Full HD+ дисплеем и имеет габаритные размеры 135 x 65 x 12,1 мм.
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В Sony Xperia Compact мы увидим отдельную клавишу для запуска камеры, боковой сканер отпечатков пальцев, выход под проводные наушники, USB-C и поддержку Near Field Communication. Программной платформой станет операционная система Android 11. Защитой от воды и пыли смартфон не обзаведётся.
Презентация Sony Xperia Compact ожидается в текущем месяце. Смартфон может быть анонсирован вместе с флагманской моделью Sony Xperia 1 III на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888.
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