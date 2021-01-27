Стали известны цены тарифов облачного сервиса для гейминга SberPlay
Облачные сервисы для гейминга появились давно, но до сих пор они остаются весьма спорным решением. Несмотря на это, многие крупные компании верят в подобные проекты и готовы инвестировать в их развитие. Российская компания «Сбер» не захотела отставать от западных гигантов вроде Google и NVIDIA. Она тоже решила создать свой облачный сервис для игр. Он получил название SberPlay.
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Тестировать сервис компания начала ещё в прошлом году. В декабре она запустила бета-версию SberPlay, а вчера, 26 января 2021 года, стали известны тарифы. «Сбер» предусматривает пока что только два тарифных плана, действие которых начинается с 1 февраля нынешнего года.
Первый тариф в SberPlay – почасовой с поминутной тарификацией. Другими словами, пользователь платит только за время, проведённое в игре. Цена одной минуты составляет 1 рубль. Второй тарифный план выглядит более привлекательным для тех, кто планирует играть много. Подписка стоимостью 799 рублей в месяц открывает безлимитный доступ к сервису. В рамках первого тарифа за 799 рублей не получится поиграть и 14 часов.
По словам представителей компании «Сбер», служба всё ещё находится на этапе бета-тестирования. В будущем стоимость и условия тарифных планов могут измениться. SberPlay даёт возможность запускать приобретённые игры, которые есть в библиотеке Steam. Бесплатно геймерам доступны War Thunder, Crossout и CRSED: F.O.A.D. от российского издательства Gaijin Entertainment.
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Сервис SberPlay функционирует на базе специальной приставки SberBox, стоимость которой составляет 3490 рублей. Она поддерживает подключение контроллеров от игровых консолей PlayStation 4 и Microsoft Xbox One наряду с Bluetooth-геймпадами Defender.
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Сейчас к приставке можно подключить только один контроллер, но разработчики обещают в скором времени добавить поддержку работы с двумя геймпадами. Минимальные требования для работы SberPlay – поддержка стандарта Wi-Fi 5 и интернет-соединение со скоростью от 10 Мбит/сек.
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