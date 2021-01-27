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Облачные сервисы для гейминга появились давно, но до сих пор они остаются весьма спорным решением. Несмотря на это, многие крупные компании верят в подобные проекты и готовы инвестировать в их развитие. Российская компания «Сбер» не захотела отставать от западных гигантов вроде Google и NVIDIA. Она тоже решила создать свой облачный сервис для игр. Он получил название SberPlay.

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Тестировать сервис компания начала ещё в прошлом году. В декабре она запустила бета-версию SberPlay, а вчера, 26 января 2021 года, стали известны тарифы. «Сбер» предусматривает пока что только два тарифных плана, действие которых начинается с 1 февраля нынешнего года.

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Первый тариф в SberPlay – почасовой с поминутной тарификацией. Другими словами, пользователь платит только за время, проведённое в игре. Цена одной минуты составляет 1 рубль. Второй тарифный план выглядит более привлекательным для тех, кто планирует играть много. Подписка стоимостью 799 рублей в месяц открывает безлимитный доступ к сервису. В рамках первого тарифа за 799 рублей не получится поиграть и 14 часов.

По словам представителей компании «Сбер», служба всё ещё находится на этапе бета-тестирования. В будущем стоимость и условия тарифных планов могут измениться. SberPlay даёт возможность запускать приобретённые игры, которые есть в библиотеке Steam. Бесплатно геймерам доступны War Thunder, Crossout и CRSED: F.O.A.D. от российского издательства Gaijin Entertainment.

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Сервис SberPlay функционирует на базе специальной приставки SberBox, стоимость которой составляет 3490 рублей. Она поддерживает подключение контроллеров от игровых консолей PlayStation 4 и Microsoft Xbox One наряду с Bluetooth-геймпадами Defender.

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Сейчас к приставке можно подключить только один контроллер, но разработчики обещают в скором времени добавить поддержку работы с двумя геймпадами. Минимальные требования для работы SberPlay – поддержка стандарта Wi-Fi 5 и интернет-соединение со скоростью от 10 Мбит/сек.