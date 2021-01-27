Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стали известны цены тарифов облачного сервиса для гейминга SberPlay

Предусмотрено два тарифа: 1 рубль / минута и 799 рублей / месяц.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 3070 - цена немного пошла вниз
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 4000 в наличии по цене 2070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Облачные сервисы для гейминга появились давно, но до сих пор они остаются весьма спорным решением. Несмотря на это, многие крупные компании верят в подобные проекты и готовы инвестировать в их развитие. Российская компания «Сбер» не захотела отставать от западных гигантов вроде Google и NVIDIA. Она тоже решила создать свой облачный сервис для игр. Он получил название SberPlay.

реклама

Тестировать сервис компания начала ещё в прошлом году. В декабре она запустила бета-версию SberPlay, а вчера, 26 января 2021 года, стали известны тарифы. «Сбер» предусматривает пока что только два тарифных плана, действие которых начинается с 1 февраля нынешнего года.

анонсы и реклама
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 2070 Super - цена супер
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Первый тариф в SberPlay – почасовой с поминутной тарификацией. Другими словами, пользователь платит только за время, проведённое в игре. Цена одной минуты составляет 1 рубль. Второй тарифный план выглядит более привлекательным для тех, кто планирует играть много. Подписка стоимостью 799 рублей в месяц открывает безлимитный доступ к сервису. В рамках первого тарифа за 799 рублей не получится поиграть и 14 часов.

По словам представителей компании «Сбер», служба всё ещё находится на этапе бета-тестирования. В будущем стоимость и условия тарифных планов могут измениться. SberPlay даёт возможность запускать приобретённые игры, которые есть в библиотеке Steam. Бесплатно геймерам доступны War Thunder, Crossout и CRSED: F.O.A.D. от российского издательства Gaijin Entertainment.

реклама

Сервис SberPlay функционирует на базе специальной приставки SberBox, стоимость которой составляет 3490 рублей. Она поддерживает подключение контроллеров от игровых консолей PlayStation 4 и Microsoft Xbox One наряду с Bluetooth-геймпадами Defender.

реклама

Сейчас к приставке можно подключить только один контроллер, но разработчики обещают в скором времени добавить поддержку работы с двумя геймпадами. Минимальные требования для работы SberPlay – поддержка стандарта Wi-Fi 5 и интернет-соединение со скоростью от 10 Мбит/сек.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
33
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
16
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
30

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 30
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
2
21 актуальный смартфон Xiaomi завершил жизненный цикл – выход Android 11 на MIUI 12.5 отменён
4
Глава Nintendo прилетел в Венесуэлу, чтобы вручить 9-летнему мальчику штраф на 200 млн. долларов
57
Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
14
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
30
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
18
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
71
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
38
Баланс Ethereum на криптовалютных биржах пробил 15-месячный минимум – с бирж выведено 1,2 млн ETH
9
Геймерский магазин предлагает купить уменьшенную копию GeForce RTX 3080 в виде кнопки Shift
9
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
6
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
86
Первые тесты бюджетной видеокарты Radeon RX 6700 продемонстрировали высокую производительность в AoS
10
Intel представила свой первый дискретный видеоадаптер для ПК с архитектурой Xe и 4 Гбайт памяти
31
7 смартфонов Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 на замену Android
2
Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой
10
Масштабная модель коробки Radeon RX 6800 XT порадовала размерами и лишним ноликом
13
Два флагмана HUAWEI 2017 года получили финальное обновление EMUI и завершили жизненный цикл
2
CDPR известно о возникшем в Cyberpunk 2077 после обновления 1.1 баге с прохождением задания
8
Новая модификация для Witcher 3 приносит улучшенную графику Ultra+, тени и текстуры без снижения fps
3

Популярные статьи

Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
103
Для 16-битной Sega Mega Dive всё ещё делают новые игры - 5 самых любопытных новинок последних лет
10
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
7
Распродажа ключей – лицензия на операционную систему Windows 10 Pro за $7.45
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
33
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
11
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
12

Сейчас обсуждают

mbs001
14:21
У них и так недостаток чипов, а ещё серверные в этом квартале выходят, а на серверных маржа побольше чем на рипах.
Американский магазин опубликовал цены процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO
Keltis
14:21
Почем брал?)
Очередной рост цен на видеокарты ожидается после китайского Нового года
Сергей Хомич
14:19
ну так после гибернации она за секунды 3-4 загрузится с HDD. А вот если в вин8 или вин10 отключить режим предварительной загрузки так будет очень долго грузиться
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
seregich
14:19
А нам не пофигу ли !? Ну подорожает, ну подешевеет. Богатый лох купит, бедный умный читать начнёт.
Очередной рост цен на видеокарты ожидается после китайского Нового года
Олег
14:18
чтобы самим собой конкурировать? Смысл? Синяя мусорная компания даже ничего близко предложить не может.
Американский магазин опубликовал цены процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO
Дмитрий
14:18
Амд сама карты не разрабатывает, поставляет чипы, и цена рекомендованная Те карты что идут майнеров скорее с заводов уходят налево сразу
Видеокарты Radeon RX 6000 бьют рекорды популярности
Дым Туман
14:17
как в воду глядел😂😂
Samsung представила бюджетный смартфон с аккумулятором на 5000 мА*ч за 100 долларов
Сергей Хомич
14:15
Lubuntu, TinyCore, Linux Lite, Puppy Linux да куча их. Смотри системные требования.
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
Дмитрий
14:09
Сейчас все карты бьют рекорды. И АМД на этом хайпе неплохо заработает. У АМД скупят все карты предыдущего поколения, и АМД ничего не останется как предоставить новые. Что же такого плохого? АМД мог бы...
Видеокарты Radeon RX 6000 бьют рекорды популярности
Сергей Хомич
14:08
ну уж, если бы это было правдой. Обновы винды шифруются, ждут когда перезагрузится ПК. И поставят себя в любом случае.
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем