Стали известны цены Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 в Европе
Компания Samsung привезёт в Европу новые смартфоны среднебюджетного и среднего классов. В ближайшее время ожидается как минимум четыре новинки: Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A52 4G, Galaxy A72 5G и Galaxy A72 4G. Последняя точно появится в России, поскольку страница, посвящённая ей, была добавлена на официальный российский сайт южнокорейской компании. А тем временем в Сети появилась информация о ценах Samsung Galaxy A52 A5 и Galaxy A72 4G в Европе.
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Завершая тему российского анонса смартфона, отметим, что он получит 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 720G и 6,7-дюймовый дисплей OLED стандарта Full HD+ с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Разрешение основной камеры составит 64 Мп. Версия 5G, к слову, будет оборудована новым 5-нанометровой однокристальной системой Exynos 1080.
Samsung Galaxy A52 4G в Европе появится в двух модификациях памяти. За 369 евро можно будет приобрести версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Вариант с накопителем удвоенного объёма при 8 ГБ оперативки обойдётся в 429 евро. Смартфон будет оснащён основной камерой с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, дисплеем AMOLED формата Full HD+ и 8-нанометровым процессором Snapdragon 720G.
Версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения тоже появится в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Стоимость составит 459 евро и 509 евро соответственно. Смартфон получит всё то же, что и 4G-модель, только процессор Snapdragon 720G заменят однокристальной системой Snapdragon 750G. Она тоже выполняется по нормам 8-нанометровой технологии.
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Наконец, в Samsung Galaxy A72 4G компания тоже не планирует увеличивать объёмы памяти. Стоимость версии с 6 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ составит 449 евро. Конфигурация 8/256 ГБ будет продаваться в Европе по цене 509 евро.
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Все четыре смартфона поступят в продажу с NFC и предустановленной операционной системой Android 11 вместе с проприетарной прошивкой One UI 3. Грядущие новинки будут доступны в расцветках Icy White, Graphite Black и Denim Blue. Дата анонса пока что не уточняется.
В завершение добавим, что в России сейчас официально продаются Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71. Обе поддерживают сети 4G. Старшая модель доступна в модификации 6/128 ГБ по цене 31 990 рублей. За эти деньги она предлагает чипсет Snapdragon 730, Super AMOLED панель диагональю 6,7 дюйма формата FHD+, основную камеру разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч.
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Младшая модель продаётся по цене 21 490 рублей за версию 4/64 ГБ и 24 990 рублей за вариант 6/128 ГБ. Вне зависимости от модификации под капотом Samsung Galaxy A51 установлены чипсет Exynos 9611, 6,5-дюймовая панель Super AMOLED, основная камера разрешением 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп и АКБ на 4000 мА*ч.
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