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Тайваньская компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат на базе чипсета B550. Новинка называется ASUS TUF Gaming B550-PRO. Модель ориентирована на игровые настольные компьютеры с процессорами AMD. Материнская плата на базе набора системной логики AMD B550 спроектирована на использование в корпусах форм-фактора ATX.

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Новинка поддерживает установку процессоров семейства AMD Ryzen 5000 в исполнении AM4. В ASUS TUF Gaming B550-PRO можно использовать до 128 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой от 2133 МГц до 4600 МГц. При этом ёмкость каждого отдельного модуля не должна превышать 32 ГБ.

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Материнская плата оборудована тремя разъёмами PCE Express 3.0 x1, ориентированными на графические ускорители и карты расширения. Кроме того, в состав новинки вошло по одному слоту PCI Express 4.0 x16 и PCI Express 3.0 x16. Для SSD-накопителей с интерфейсом PCIe предусмотрена пара коннекторов M.2. Кроме того, в арсенале платы нашлось место шести стандартным портам SATA.

ASUS TUF Gaming B550-PRO получила сетевой контроллер Realtek RTL8125B с пропускной способностью до 2,5 Гбит/сек. Звуковая подсистема 7.1 основана на кодеке Realtek ALC S1200A. Из интерфейсов также стоит отметить DisplayPort, HDMI, по одному USB-A и USB-C (USB 3.2 Gen2), USB-A (USB 3.2 Gen1), четыре разъёма USB 2.0, несколько 3,5-миллиметровых аудиовыходов и S/PDIF.

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Рекомендованная цена и дата старта продаж материнской платы ASUS TUF Gaming B550-PRO для процессоров AMD Ryzen 5000 тайваньской компанией пока что не уточняются.