ASUS анонсировала материнскую плату TUF Gaming B550-PRO для процессоров Ryzen 5000
Тайваньская компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат на базе чипсета B550. Новинка называется ASUS TUF Gaming B550-PRO. Модель ориентирована на игровые настольные компьютеры с процессорами AMD. Материнская плата на базе набора системной логики AMD B550 спроектирована на использование в корпусах форм-фактора ATX.
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Новинка поддерживает установку процессоров семейства AMD Ryzen 5000 в исполнении AM4. В ASUS TUF Gaming B550-PRO можно использовать до 128 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой от 2133 МГц до 4600 МГц. При этом ёмкость каждого отдельного модуля не должна превышать 32 ГБ.
Материнская плата оборудована тремя разъёмами PCE Express 3.0 x1, ориентированными на графические ускорители и карты расширения. Кроме того, в состав новинки вошло по одному слоту PCI Express 4.0 x16 и PCI Express 3.0 x16. Для SSD-накопителей с интерфейсом PCIe предусмотрена пара коннекторов M.2. Кроме того, в арсенале платы нашлось место шести стандартным портам SATA.
ASUS TUF Gaming B550-PRO получила сетевой контроллер Realtek RTL8125B с пропускной способностью до 2,5 Гбит/сек. Звуковая подсистема 7.1 основана на кодеке Realtek ALC S1200A. Из интерфейсов также стоит отметить DisplayPort, HDMI, по одному USB-A и USB-C (USB 3.2 Gen2), USB-A (USB 3.2 Gen1), четыре разъёма USB 2.0, несколько 3,5-миллиметровых аудиовыходов и S/PDIF.
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Рекомендованная цена и дата старта продаж материнской платы ASUS TUF Gaming B550-PRO для процессоров AMD Ryzen 5000 тайваньской компанией пока что не уточняются.
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