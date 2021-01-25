AMD Ryzen 7 5800H опередил Intel Core i9-10900K в Cinebench R20
Мобильный процессор AMD Ryzen 7 5800H смог обойти в бенчмарке Cinebench R20 настольный чип Intel Core i9-10900K, но только в однопоточном режиме. Кроме того, платформа компании AMD оказалась заметно производительнее чипов семейства Ryzen 4000.
реклама
В однопоточном тесте Cinebench R20 результат 8-ядерного 16-поточного процессора Ryzen 7 5800H составил 555 баллов. Для сравнения, настольные решения Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X набирают 599 баллов и 629 баллов соответственно. Им чип поколения Cezanne немного уступил, зато 10-ядерный 20-поточный настольный CPU Core i9-10900K с показателем 524 балла остался позади.
В многопоточном режиме среди этих четырёх платформ Ryzen 7 5800H вновь оказался третьим, набрав 4809 «попугаев». На этот раз он обошёл Ryzen 5 5600X, которому присудили 4569 «попугаев», но не смог навязать борьбу ни Ryzen 7 5800X, ни Intel Core i9-10900K. Лидеры набрали 6046 «попугаев» и 6399 «попугаев» соответственно.
При этом Ryzen 7 5800H оказался намного быстрее, чем Ryzen 9 4900HS. В однопоточном режиме процессор семейства Cezanne обошёл модель прошлого поколения на 70 баллов (~15%), а многопоточном – он набрал почти на 600 баллов больше (~13%).
реклама
Напомним, что AMD Ryzen 7 5800H – 8-ядерный процессор с поддержкой технологии многопоточности, который работает на частоте от 3,2 ГГц до 4,4 ГГц. Чип имеет по 2 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро, а номинальная величина отвода тепловой мощности составляет 45 Вт. Производители ноутбуков могут увеличивать TDP до 54 Вт. Выполняется изделие по нормам 7-нанометрового технологического процесса.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила