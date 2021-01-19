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Южнокорейская компания Samsung на прошлой неделе анонсировала флагманские смартфоны во главе с Galaxy S21 Ultra. Вчера из официального сайта производителя во многих странах начали пропадать модели прошлого поколения. До России это ещё не дошло. Но тем не менее модели 2020 года выпуска продолжают терять в цене. Например, Samsung Galaxy S20 Ultra уже стоит почти на 30 000 рублей дешевле, чем весной.

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Магазин «Ситилинк» в прошлом году несколько раз менял стоимость флагмана. Сначала, как и везде, цена версии с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ выросла с 99 990 рублей до 109 990 рублей. После этого стоимость начала падать. Сейчас в «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S20 Ultra можно за 84 990 рублей. Размер скидки составляет 10 000 рублей или 10% по сравнению с ценой после последнего прайската (94 990 рублей). Ещё дешевле модель можно приобрести в магазине «Регард» – за 81 650 рублей (почти -15%).

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Флагман оборудован фирменным процессором Exynos 990, который имеет частоту 1,9-2,73 ГГц, графику Mali-G77 MP11 и выполняется в соответствии с нормами 7-нанометровой технологии. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч. АКБ поддерживает проводную и беспроводную подзарядку мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.

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В основной камере Samsung Galaxy S20 Ultra установлено три оптических модуля для фото- и видеосъёмки наряду с 0,3-Мп сенсором ToF 3D, который позволяет точнее отделять объект от фона. Телеофотомодуль на 48 Мп обеспечивает 4-кратное оптическое увеличение. Разрешение ультраширокоугольной камеры составляет 12 Мп, а угол захвата изображения – 120 градусов. В основном модуле используется сенсор типа 1/1,33 дюйма со 108 млн пикселей.

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Флагман прошлого поколения получил оптическую стабилизацию и может снимать видео в формате 8K ULTRA HD. Съёмка в 4K UHD при 60 к/сек тоже заявлена, в том числе и на фронтальную камеру. Она установлена в небольшом отверстии на лицевой панели и построена на базе 40-мегапиксельного датчика изображения.

Герой заметки обзавёлся дисплеем 3K с разрешением 1440 x 3200 точек. Матрица Dynamic AMOLED 2X характеризуется пиковой яркостью 1400 нит, диагональю 6,9 дюйма и поддержкой максимальной частоты обновления изображения 120 Гц. В экран встроен ультразвуковой дактилоскопический сенсор. Также заявлена поддержка стандарта HDR10+. Плотность точек равна примерно 511 ppi.

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Samsung Galaxy S20 Ultra поддерживает технологию Near Field Communication, имеет беспроводные контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth, стереодинамики, USB-C и может подключаться к мониторам в режимах Samsung DeX и Wireless DeX. Каркас корпуса сделан из металла, а лицевая и тыльная панели оформлены стеклом Gorilla Glass 6. Разъём для гарнитуры не предусмотрен. Из коробки флагман получил Android 10, но сейчас уже можно установить программное обеспечение One UI 3.0 с операционной системой Android 11.