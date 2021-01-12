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Компания TCL вновь приняла участие в выставке Consumer Electronics Show. В 2021 году она могла бы привезти в Лас-Вегас два дешёвых смартфона и уникальный планшетный компьютер. Но в связи с ограничениями из-за COVID-19 все новинки производитель показал онлайн. Смартфоны называются TCL 20 и TCL 20 SE.

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Версия SE, она же Special Edition, позиционируется компанией в качестве прекрасного решения для поглощения развлекательного контента за счёт 6,82-дюймового дисплея. Правда, разрешение у него соответствует формату HD+. В каплевидном вырезе расположился 8-мегапиксельный селфи-модуль.

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Основная камера в TCL 20 SE четверная, но окажись она двойной, пользователи ничего бы не потеряли. Разрешение составляет 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Модуль на 5 Мп использует ультраширокоугольный телеобъектив, а 2-мегапиксельные сенсоры (не)нужны для макросъёмки и размытия заднего фона.

В основе смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 460, работающая в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных имеется накопитель вместимостью 64 ГБ. Подсистема питания представлена аккумулятором на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Правда, мощность комплектного адаптера питания составляет 10 Вт.

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Дактилоскопический сенсор в TCL 20 SE установлен сзади. Программной платформой выступает операционная система Android 11. Также отметим Bluetooth 5, Wi-Fi 5, радиоприёмник, порт USB-C и поддержку Near Field Communication.

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TCL 20 в плане дизайна немного отличается. Вместо каплевидного выреза появилось круглое отверстие по центру, а сканер отпечатков пальцев переехал на правый торец. Диагональ экрана уменьшилась до 6,67 дюйма, но разрешение выросло до Full HD+. Рамки дисплейные стали тоньше.

С основной камеры пропал сенсор глубины. При этом разрешение главного модуля выросло до 48 Мп, а ультраширокоугольного – до 8 Мп. Фронтальная камера осталась 8-мегапиксельной. В основе смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 690 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Новинка обзавелась аккумулятором на 4500 мА*ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. В TCL 20 набор беспроводных интерфейсов такой же, как и в версии SE, только вместо Bluetooth 5.0 используется Bluetooth 5.1. Работает модель на Android 11.

На презентации компания анонсировала сразу три планшетных компьютера, один из которых имеет дисплей E Ink и больше ориентирован на использование в качестве электронной книги. Но говорить об этих устройствах мы не будем. В завершение несколько слов скажем только об уникальном планшете, который остаётся без названия. Ему уделили немного внимания. Посмотреть видео можно ниже. О планшете – с 14:30 мин.

Устройство получило дисплей на органических светодиодах, выполненный в форме свитка. Экран можно растягивать. Максимальная диагональ составляет 17 дюймов. По словам инженеров, такое исполнение экрана сделает устройство универсальным решением для любых сценариев применения. В ролике выше показано, как девайс можно растянуть и превратить в интерактивную карту.

По словам производителя, современные технологии уже позволяют выпустить подобный планшет на рынок. Но когда это случится, пока неизвестно. Что касается смартфонов, оба появятся в продаже в конце января текущего года. Стоимость TCL 20 составила 299 евро. Версию SE оценили в 149 евро. Также в ближайшее время 20-я серия пополнится ещё тремя новинками.