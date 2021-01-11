Сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Mi 11 измеряет пульс точнее, чем спортивные браслеты и смарт-часы
28 декабря 2020 года компания Xiaomi представила первый смартфон на Snapdragon 888, одной из фишек которого помимо наличия 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm стал сканер отпечатков пальцев. Как и у большинства флагманов, в Xiaomi Mi 11 он интегрирован в дисплей на органических светодиодах, а отличительной чертой является функция определения частоты сердечных сокращений.
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Экран OLED выполняет роль источника света, в то время как оптический сенсор является приёмником информации. Во время работы свет с дисплея попадает на палец, после чего датчик определяет изменения интенсивности света. По словам разработчиков, количества света от экрана будет хватать для точного подсчёта частоты сердечных сокращений.
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь, заявил, что точность измерения пульса не уступает спортивным браслетам и смарт-часам. Это на презентации было подкреплено соответствующими слайдами. Спустя две недели точность измерения ЧСС сканером отпечатков пальцев в Xiaomi Mi 11 подтвердила лаборатория SGS, которая проводила тесты в лабораторных условиях.
По данным специалистов, разница показателей, полученных флагманом, по сравнению с данным профессиональных устройств составляет примерно 2,11 удара в минуту. В то же время подавляющее большинство смарт-часов и спортивных браслетов ошибаются на 3 удара в минуту.
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Справедливости ради, несмотря на менее высокую точность, носимые гаджеты выглядят более предпочтительным решением для подсчёта частоты сердечных сокращений по несколькими причинам в реальных условиях. Первая – постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений. Вторая – оповещения, если во время тренировки пульс подойдёт к опасному барьеру. Третья – возможность поддерживать пульс в заданном диапазоне.
Испытать новшество Xiaomi Mi 11 пользователи могут как минимум за 620 долларов. Именно столько в базовой модификации смартфон стоит в Китае. Доставка за пределы Поднебесной выполняется, но цена достигает 1000 долларов, а глобальное программное обеспечение вместе с сервисами Google отсутствует. Полноценная международная версия смартфона дебютирует в конце зимы вместе с Xiaomi Mi 11 Pro.
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