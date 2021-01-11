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28 декабря 2020 года компания Xiaomi представила первый смартфон на Snapdragon 888, одной из фишек которого помимо наличия 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm стал сканер отпечатков пальцев. Как и у большинства флагманов, в Xiaomi Mi 11 он интегрирован в дисплей на органических светодиодах, а отличительной чертой является функция определения частоты сердечных сокращений.

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Экран OLED выполняет роль источника света, в то время как оптический сенсор является приёмником информации. Во время работы свет с дисплея попадает на палец, после чего датчик определяет изменения интенсивности света. По словам разработчиков, количества света от экрана будет хватать для точного подсчёта частоты сердечных сокращений.

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Глава Xiaomi Лэй Цзюнь, заявил, что точность измерения пульса не уступает спортивным браслетам и смарт-часам. Это на презентации было подкреплено соответствующими слайдами. Спустя две недели точность измерения ЧСС сканером отпечатков пальцев в Xiaomi Mi 11 подтвердила лаборатория SGS, которая проводила тесты в лабораторных условиях.

По данным специалистов, разница показателей, полученных флагманом, по сравнению с данным профессиональных устройств составляет примерно 2,11 удара в минуту. В то же время подавляющее большинство смарт-часов и спортивных браслетов ошибаются на 3 удара в минуту.

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Справедливости ради, несмотря на менее высокую точность, носимые гаджеты выглядят более предпочтительным решением для подсчёта частоты сердечных сокращений по несколькими причинам в реальных условиях. Первая – постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений. Вторая – оповещения, если во время тренировки пульс подойдёт к опасному барьеру. Третья – возможность поддерживать пульс в заданном диапазоне.

Испытать новшество Xiaomi Mi 11 пользователи могут как минимум за 620 долларов. Именно столько в базовой модификации смартфон стоит в Китае. Доставка за пределы Поднебесной выполняется, но цена достигает 1000 долларов, а глобальное программное обеспечение вместе с сервисами Google отсутствует. Полноценная международная версия смартфона дебютирует в конце зимы вместе с Xiaomi Mi 11 Pro.