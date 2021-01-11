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В декабре прошлого года один из топ-менеджеров китайской компании Xiaomi в преддверии премьеры флагмана Mi 11 заявил о том, что в этот раз удастся избежать дефицита. Производитель к старту продаж подготовил 1 млн смартфонов. Компания уже устроила две распродажи Xiaomi Mi 11, в рамках которых суммарно было продано более 500 000 смартфонов.

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Официальные продажи новинки стартовали 1 января 2021 года, хотя у некоторых пользователей модель на руках появилась ещё в декабре. Более того, количество прогнанных тестов на производительность в AnTuTu позволило смартфону попасть в рейтинг самых мощных Android-смартфонов в бенчмарке по итогам декабря и даже возглавить его.

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Первая распродажа продлилась в течение 5 минут. За это время компания реализовала порядка 350 000 устройств и заработала более 230 млн долларов. Вторая распродажа завершилась на днях. Точных цифр компания не назвала. Однако, сегодня топ-менеджеры Xiaomi отметили, что продажи перешагнули за 500 000 единиц.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 – флагман, в котором состоялась премьера 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Это также первый смартфон компании с дисплеем стандарта QHD+. Новинка поддерживает 55-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, несёт на борту аккумулятор ёмкостью 4600 мА*ч и основную камеру с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп с поддержкой 8K ULTRA HD.

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Смартфон стоит 610-720 долларов в зависимости от модификации. Xiaomi вслед за Apple решила отказаться от комплектного зарядное устройство, но немного позже. Сейчас за одну и ту же цену покупатели могут получить модель с 55-ваттным адаптером питания в комплекте или без него. Правда, отказались от ЗУ только 6% пользователей. В будущем за сетевой адаптер придётся доплатить 15 долларов.