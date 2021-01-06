350 000 смартфонов Xiaomi Mi 11 раскупили за 5 минут
Лэй Цзюнь, генеральный директор китайской компании Xiaomi, в преддверии Нового года заявил, что к старту продаж будет подготовлено сразу 1 млн смартфонов Mi 11, дабы хоть в этот раз избежать дефицита. Получится ли у производителя удовлетворить спрос полностью, пока что непонятно. Но вот то, что Xiaomi Mi 11 оказался очень популярным в Китае – факт.
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В первый день 2021 года, на четвёртый день с момента премьеры, смартфон поступил в продажу в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Стоимость в зависимости от объёмов оперативной памяти и встроенного накопителя составила 610-720 долларов. Цена выросла в долларах ненамного по сравнению с Xiaomi Mi 10 в связи с укреплением китайского юаня.
Сейчас компания Xiaomi готовится ко второй распродаже, а тем временем стало известно, что первую партию китайские пользователи раскупили лишь за 5 минут. За это время производитель смог реализовать примерно 350 000 смартфонов и заработать 1,5 млрд юаней или 232,4 млн долларов.
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Количество проданных смартфонов – примерное, исходя из цены новинки. А вот доходом в размере 1,5 млрд юаней китайская компания похвасталась сама, опубликовав на своей официальной странице в Weibo соответствующий тизер.
Напомним, что Xiaomi Mi 11 – первый флагман нового поколения на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. До 14 января 2021 года, когда состоится премьера семейства Samsung Galaxy S21, он будет оставаться единственным решением на новой SoC компании Qualcomm.
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Смартфон первым в ассортименте компании обзавёлся дисплеем с разрешением Quad HD+. Частота обновления составляет до 120 Гц. Также отметим аккумулятор на 4600 мА*ч, стереодинамики и основную камеру с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В феврале Xiaomi Mi 11 будет представлен в Европе вместе с версией Pro, которой обещают Quad-камеру с перископным телеобъективом.
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