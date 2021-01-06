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Компания Xiaomi 1 января 2021 года начала продавать смартфон Mi 11 по цене 610-720 долларов в зависимости от выбранной модификации памяти. Первая распродажа продлилась лишь 5 минут, и за это время производитель смог реализовать приблизительно 350 000 смартфонов, заработав более 230 млн долларов.

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Компания будет продавать Xiaomi Mi 11 в двух комплектациях: с адаптером питания мощностью 55 Вт и без него. При этом зарядное устройство на данный, по сути, предлагается бесплатно, поскольку стоимость комплекта вне зависимости от наличия в нём зарядника не отличается. Как стало известно, лишь около 6% первых покупателей, а это 20 000 человек, отказались от адаптера питания.

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После анонса новинки стало известно, что в будущем компания Xiaomi и дальше будет предлагать покупателям две комплектации. При этом стоимость варианта с зарядным устройством в комплекте будет повышена на 15 долларов, т.е. составит 625/675/735 долларов в зависимости от объёмов памяти.

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После этой новости пользователи сразу же начали говорить, что Xiaomi копирует Apple, которая объявила о решении убрать адаптеры питания минувшей осенью на презентации семейства iPhone 12. Однако, Лэй Цзюнь, глава китайской компании, заявил, что идея отказаться от ЗУ Xiaomi пришла более пяти лет назад.

Справедливости ради, подобные разговоры летом 2015 года действительно были. Но, как показало время, ни к чему они не привели, и всё это время смартфоны Xiaomi поступали в продажу с комплектным сетевым адаптером. К слову, Лэй Цзюнь желание убрать зарядник из комплекта тоже, как и Apple, аргументировал заботой об окружающей среде.