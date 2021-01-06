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Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 стал самым мощным в мире смартфоном

Результат составил более 708 000 баллов.
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В декабре авторы ПО AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов на Android за ноябрь 2020 года. Лидером впервые стала флагманская модель Huawei Mate 40 Pro+. На первом месте она продержалась недолго. Уже по итогам декабря в бенчмарке появился новый лидер. Им неожиданно стал флагман Xiaomi Mi 11.

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Новинка китайской компании появилась лишь 28 декабря 2020 года, а в продажу поступила 1 января 2021 года. Несмотря на это, ещё до старта продаж Xiaomi Mi 11 смог набрать необходимое количество тестов в AnTuTu, чтобы попасть в декабрьский рейтинг. Его результат составил 708 425 «попугаев», хотя на презентации компания заявляла примерно о 750 000 баллов. Неожиданность первого места заключается именно в том, что данные при составлении рейтинга взяты за период 1-31 декабря, когда модели Mi 11 ещё не было в продаже.

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Судя по набранных очкам в AnTuTu, новый мобильный процессор Snapdragon 888 оказался ненамного производительнее, чем Kirin 9000. Обе однокристальные системы выполнены по нормам 5-нанометровой технологии, но чипсет Huawei имеет более высокую пиковую частоту – 3,13 ГГц против 2,84 ГГц.

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Huawei Mate 40 Pro+ подвинулся на второе место, набрав 702 819 баллов, а Huawei Mate 40 Pro отправился замыкать тройку лидеров с 686 408 пунктами в своём активе. Как видим, разница между версиями Pro и Pro+ составила более 15 000 «попугаев», несмотря на то, что смартфоны оборудованы идентичными процессорами.

Первую пятёрку закрыли флагманы Xiaomi на 7-нанометровом мобильном чипе Snapdragon 865. На четвёртой позиции обосновался Xiaomi Mi 10 Ultra, а на пятой – Redmi K30S. Они смогли набрать 667 006 баллов и 666 490 баллов соответственно. Redmi K30S стоит от 390 долларов и является самым доступным смартфоном в мире на чипсете Snapdragon 865.

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Открывает вторую половину рейтинга iQOO 5 с 665 604 «попугаями». Версия Pro уступила ему менее 1000 баллов. За ней идёт vivo X50 Pro+ с 663 383 очками в активе. Все три смартфона принадлежат корпорации BBK Electronics и работают на процессоре Snapdragon 865.

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Huawei Mate 40 на 5-нанометровой однокристальной системе Kirin 9000E занял девятую строчку, а на последнем месте оказался iQOO Neo3. Результат смартфонов составил 654 325 баллов и 648 012 баллов соответственно. iQOO Neo3 долгое время был самым дешёвым в мире решением на Snapdragon 865 при цене от 410 долларов.

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