Компания ASUS в конце лета прошлого года представила новое поколение флагманской серии ZenFone. Одной из новинок стала модель ASUS ZenFone 7 Pro. В конце осени того же года она поступила в продажу в России. Спустя менее чем два месяца цена флагмана существенно снизилась.

Тайваньский гигант не стал распыляться на несколько модификаций и представил смартфон только в одной версии – с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. В России рекомендованная цена составила 67 990 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить ASUS ZenFone 7 Pro можно за 59 990 рублей, т.е. на 8000 рублей дешевле. Из конкурентов за эти деньги следует отметить Huawei P40 Pro и Samsung Galaxy S20. Последний стоит даже на 5000 рублей дешевле.

Заметим, что летняя новинка – единственный в мире «традиционный» смартфон с однокристальной системой Snapdragon 865+. Помимо него этот мобильный процессор используется в игровых решениях ROG Phone III и Legion Duel, а также в сгибаемом устройстве Samsung Galaxy Z Flip 5G. До анонса Kirin 9000 5G чипсет был единственным на рынке с пиковой частотой свыше 3 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 650.

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Главной особенностью ASUS ZenFone 7 Pro является камера-перевёртыш, как в ZenFone 6. Важным отличием от модели прошлого поколения стало добавление телеобъектива с разрешением 8 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Он составил компанию 12-мегапиксельному ультраширокоугольному и 64-мегапиксельному главному модулям.

Флагман имеет оптическую стабилизацию изображения и поддерживает 8K ULTRA HD при 30 к/сек. В связи с особенностью конструкции модель является первым в мире смартфоном, который может снимать 8K-видео на фронтальную камеру. Также отметим поддержку 4K@120FPS и 1080p@240FPS.

Из-за поворотной камеры ASUS ZenFone 7 Pro остался без защиты от воды по стандарту IP68. Лицевая панель оформлена стеклом Gorilla Glass 6, а сзади установлено третье поколение. Экран Full HD+ поддерживает частоту обновления 90 Гц, расширенный динамический диапазон и имеет диагональ 6,67 дюйма. Несмотря на использование матрицы Super AMOLED, сканер отпечатков пальцев расположился не под дисплеем, а сбоку.

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Флагман оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч и поддерживает 30-ваттную быструю подзарядку. Программной оболочкой служит фирменная прошивка ZenUI 7 с операционной системой Android 10. Из прочего отметим поддержку стандарта Wi-Fi 6, Near Field Communication, адаптер Bluetooth 5, стереофонические динамики, слот под карту памяти и разъём USB-C. Выход под наушники в ASUS ZenFone 7 Pro отсутствует.