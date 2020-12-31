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Южнокорейский гигант Samsung в последний день 2020 года начал продажи в России нового смартфона бюджетного уровня, обладающего поддержкой технологии Near Field Communication. Модель называется Samsung Galaxy A12. Вместе с ней на рынок вышел более доступный телефон, но уже без NFC. Название второй новинки – Galaxy A02s.

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Модель Samsung Galaxy A12 оснащена 6,5-дюймовой матрицей Infinity-V с разрешением HD+ и вырезом под фронтальную камеру. Дисплей имеет закруглённые углы, поэтому реальная диагональ всё же составляет 6,4 дюйма. Об этом нюансе компания упоминает на официальном сайте.

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На тыльной стороне расположилась основная камера в виде матрицы 2x2. Разрешение главного модуля составило 48 Мп, а угол захвата – 80 градусов. Пара 2-мегапиксельных датчиков изображения используется для съёмки макро и размытия фона. Ультраширокоугольная камера имеет разрешение 5 Мп и угол захвата 123 градуса. Фронтальный модуль построен на базе 8-мегапиксельного датчика изображения.

Samsung Galaxy A12 работает на старой однокристальной системе Helio P35. Выполненный по 12-нанометровой технологии мобильный процессор дебютировал два года назад. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт.

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Новинка предлагается покупателям в модификациях с 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Карты памяти поддерживаются. Максимальный объём составляет 1 ТБ. В связи с использованием матрицы PLS TFT LCD сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце. Из прочего отметим операционную систему Android 10, USB-C (USB 2.0), GPS, разъём для наушников, Bluetooth 5 и Wi-Fi без поддержки частотного диапазона 5 ГГц. Разъём для наушников присутствует.

Samsung Galaxy A02s обладает идентичным дисплеем, но имеет более широкие экранные рамки. Ёмкость встроенного аккумулятор не изменилась. Поддержка 15-ватной быстрой зарядки тоже осталась. При этом из основной камеры пропал ультраширокоугольный модуль, разрешение стандартного блока уменьшилось с 48 Мп до 13 Мп, а во фронталке сенсор на 8 Мп заменили 5-мегапиксельным датчиком изображения. Предлагается смартфон только в модификации с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 32 ГБ. Дактилоскопический сенсор отсутствует. Аппаратным базисом служит чипсет Snapdragon 450.

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Samsung Galaxy A12 в конфигурации 3/32 ГБ оценили в 11 990 рублей. Стоимость версии 4/64 ГБ составляет 13 990 рублей. Покупателям он доступен в чёрной, синей и красной расцветках. Samsung Galaxy A02s поступил в продажу в чёрном, синем и белом цветовых решениях по цене 10 490 рублей.