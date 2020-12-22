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Китайская компания Xiaomi в конце сентября нынешнего года представила смарт-часы Mi Watch. Недавно модель была анонсирована в России. Сейчас стала известна цена носимого гаджета и дата старта продаж на российском рынке.

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Модель оборудована круглым дисплеем диаметром 1,39 дюйма. Он построен на базе активной матрицы на органических светодиодах с разрешением 454 x 454 точки и плотностью 326 пикселей на дюйм. Максимальная яркость составляет 450 нит.

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Корпус наручных часов Xiaomi mi Watch имеет защиту от воды (5 ATM). Часы выдерживают погружение под воду на глубину до 50 метров. Габаритные размеры составляют 53,3 x 45,9 x 11,8 мм. Масса новинки – 32 грамма.

Набор функций в носимом гаджете традиционный. Есть сенсор для определения частоты сердечных сокращений, датчик для определения уровня кислорода в крови, поддержка 117 режимов тренировок и возможность управления камерой в смартфоне на расстоянии.

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Ёмкость аккумулятора в Xiaomi Mi Watch составляет 420 мА*ч. По словам производителя, этого хватит для 16 дней работы без подзарядки. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. Также отметим наличие навигационного модуля GPS, адаптера беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц и модуль NFC.

Рекомендованная розничная цена Xiaomi Mi Watch в России составила 9490 рублей. Первые покупатели смогут приобрести новинку на 500 рублей дешевле. Старт продаж запланирован на 30 декабря 2020 года.