Xiaomi Mi Watch с NFC поступят в продажу в России по сниженной цене
Китайская компания Xiaomi в конце сентября нынешнего года представила смарт-часы Mi Watch. Недавно модель была анонсирована в России. Сейчас стала известна цена носимого гаджета и дата старта продаж на российском рынке.
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Модель оборудована круглым дисплеем диаметром 1,39 дюйма. Он построен на базе активной матрицы на органических светодиодах с разрешением 454 x 454 точки и плотностью 326 пикселей на дюйм. Максимальная яркость составляет 450 нит.
Корпус наручных часов Xiaomi mi Watch имеет защиту от воды (5 ATM). Часы выдерживают погружение под воду на глубину до 50 метров. Габаритные размеры составляют 53,3 x 45,9 x 11,8 мм. Масса новинки – 32 грамма.
Набор функций в носимом гаджете традиционный. Есть сенсор для определения частоты сердечных сокращений, датчик для определения уровня кислорода в крови, поддержка 117 режимов тренировок и возможность управления камерой в смартфоне на расстоянии.
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Ёмкость аккумулятора в Xiaomi Mi Watch составляет 420 мА*ч. По словам производителя, этого хватит для 16 дней работы без подзарядки. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. Также отметим наличие навигационного модуля GPS, адаптера беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц и модуль NFC.
Рекомендованная розничная цена Xiaomi Mi Watch в России составила 9490 рублей. Первые покупатели смогут приобрести новинку на 500 рублей дешевле. Старт продаж запланирован на 30 декабря 2020 года.
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