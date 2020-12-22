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Компания Huawei анонсировала несколько новых телевизоров в рамках серий Smart Screen S и Smart Screen S Pro. Всего производитель из Шэньчжэня представил шесть моделей. Пять из них получили поддержку частоты обновления изображения 120 Гц.

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Для начала пройдёмся по размерам. Серия Huawei Smart Screen S представлена двумя моделями диагональю 55 дюймов, а также 65-дюймовым и 75-дюймовым решениям. В линейку Pro вошло два телевизора, оснащённых 65-дюймовой и 75-дюймовой панелями.

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Каждая из новинок получила 3 ГБ оперативной памяти и проприетарную операционную систему HarmonyOS 2.0. В будущем компания из Поднебесной планирует перевести на эту версию ОС все остальные свои телевизоры. Модели серии Smart Screen S получили 16 ГБ встроенной памяти, а для линейки Pro производитель приберёг накопители вместимостью 32 ГБ. Также старшие версии отличаются поворотной веб-камерой на базе 13-мегапиксельного датчика изображения.

Во всех телевизорах установлена панель формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей и 92-процентным охватом цветового пространства. Акустическая система представлена квартетом динамиков, суммарная мощность которых составляет 40 Вт. Аппаратным базисом выступает однокристальная система Honghu 818, которую китайская компания использует и в остальных своих телевизорах.

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Huawei Smart Screen S55 с 60-герцевым дисплеем оценили в 500 долларов. Стоимость телевизора диагональю 55 дюймов, но с поддержкой частоты обновления 120 Гц составила 560 долларов. 65-дюймовая модель обойдётся на 200 долларов дороже. Доплатив ещё 300 долларов можно приобрести 75-дюймовую панель.

Huawei Smart Screen S65 Pro компания оценила в 870 долларов. 75-дюймовый телевизор обойдётся в 1220 долларов. Старт продаж всех шести новинок запланирован на 8 января 2021 года.