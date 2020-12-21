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На прошлой неделе мы писали, что флагманский смартфон Huawei Mate 40 в Китае был раскуплен за 60 секунд, но размер партии компания не уточнила. Также производитель вернул в продажу более дорогую модель Huawei Mate 40 Pro+. Однако, приобрести её китайские пользователи смогут только три дня в неделю.

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Флагман нового поколения продавался недолго, после чего появились слухи о прекращении производства. Их оперативно опровергнул один из топ-менеджеров производителя из Поднебесной. Сейчас смартфон доступен в Китае по цене от 1375 долларов за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ. Модель будет продаваться по понедельникам, средам и пятницам.

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Huawei Mate 40 Pro+ оборудован процессором Kirin 9000 5G, первой 5-нанометровой однокристальной системой китайской компании. Чип имеет восемь ядер с частотой 2,05-3,13 ГГц и графику Mali-G78 MP24. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА*ч с 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной подзарядкой.

В основной камере используется сенсор ToF 3D наряду с квартетом оптических модулей. Разрешение двух телеобъективов составляет 12 Мп и 8 Мп. Последний имеет перископную конструкцию и обеспечивает 10-кратный оптический зум. Разрешение стандартного модуля составляет 50 Мп, а ультраширокоугольного – 20 Мп. Все четыре блока имеют фазовую автофокусировку. Оптической стабилизацией изображения не может похвастаться только ультраширокоугольная камера. Снимать видео можно в 4K ULTRA HD при 60 к/сек.

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Huawei Mate 40 Pro+ обладает 6,76-дюймовым дисплеем с разрешением 1344 x 2772 точки, встроенным биометрическим сенсором и отверстием под фронтальную камеру на 13 Мп с сенсором ToF. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон, а частота обновления составляет 90 Гц. Корпус флагмана имеет защиту от воды по стандарту IP68. В завершение добавим, что смартфон работает на прошивке EMUI 11 с операционной системой Android 10 и не имеет сервисов Google.