Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung уже начала рекламировать линейку смартфонов Galaxy S21, которую возглавит топовая модель Galaxy S21 Ultra. Ожидается, что новое поколение будет анонсировано не в преддверии выставки Mobile World Congress 2021, которая пройдёт в феврале, а намного раньше. Премьера семейства Samsung Galaxy S21 ожидается в январе. 11 января стартует выставка Consumer Electronics Showcase 2021, но южнокорейский гигант, по всей видимости, флагманы представит на отдельном мероприятии.

реклама

А тем временем на просторах всемирной паутины появилась вся информация о Samsung Galaxy S21 Ultra, включая стоимость смартфона в начальной модификации памяти. Старший из трёх флагманов будет существенно отличаться от предшественника и окажется немного дороже модели Galaxy S20 Ultra. Характеристиками устройство поделился авторитетный немецкий ресурс WinFuture.

анонсы и реклама 3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

В современном мире единственным отличием в дизайне смартфонов является внешний вид площадки основной камеры. С этой точки зрения модели текущего поколения почти не отличались от массы других телефонов, включая более доступные решения самой компании из Южной Кореи. Samsung Galaxy S21 Ultra получит большую площадку основной камеры, переходящую в верхний и боковой торцы. Правда, сбоку это выглядит немного необычно.

В состав камеры войдут четыре оптических модуля. Пятое отверстие – для лазерной автофокусировки. Разрешение стандартного датчика изображения составит 108 Мп. Речь о сенсоре Samsung ISOCELL Bright HM3 размером 1/1,33 дюйма с пикселями размером 0,8 мкм. Матрица будет дополнена 79-градусным объективом с апертурой f/1,8 и 24-миллиметровым эквивалентным фокусным расстоянием.

реклама

Разрешение ультраширокоугольной камеры составит 12 Мп. Угол обзора – 120 градусов. Также Samsung Galaxy S21 Ultra получит сразу два телеобъектива, что уже является нормой для флагманских смартфонов. Первый 10-мегапиксельный блок обеспечит 3-кратный оптический зум. Второй телеобъектив с разрешением 10 Мп будет иметь перископную конструкцию и 10-кратный оптический зум без потери качества. Светосила – f/4,9. Основная камера в смартфоне получит оптическую стабилизации изображения, поддержку 8K ULTRA HD с частотой 30 к/сек и 4K ULTRA HD с частотой 60 к/сек

реклама

Дисплей будущей новинки будет характеризоваться диагональю 6,8 дюйма, разрешением 1440 x 3200 точек и частотой обновления 120 Гц. В основу ляжет матрица Dynamic AMOLED 2X, прикрытая стеклом Gorilla Glass Victus (7-е поколение). Ёмкость комплектной батареи составит 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 45 Вт.

Как всегда, версия для Европы получит чипсет Exynos. В данном случае, речь идёт об однокристальной системе Exynos 2100. 5-нанометровый чип будет анонсирован в первых числах января 2021 года. Вариант для остального мира будет оборудован чипсетом Snapdragon 888. Из остального стоит отметить операционную систему Android 11 с прошивкой One UI 3.1, защиту IP68, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, интегрированный в дисплей биометрический датчик, стереофонические динамики и поддержку eSIM.

реклама

Samsung Galaxy S21 окажется на 50 евро дороже в базовой модификации, чем модель Galaxy S20 Ultra. Стоимость грядущей новинки в модификации со 128 ГБ встроенной памяти составит 1399 евро. Также модель появится с 256 ГБ и 512 ГБ ПЗУ. Вне зависимости от конфигурации объём оперативной памяти составит 12 ГБ.